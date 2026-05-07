Rayados de Monterrey confirmó oficialmente a Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la institución, marcando el inicio de una nueva etapa tras la salida de José Antonio “Tato” Noriega. El club regiomontano apuesta por una reestructuración fuerte pensando en la próxima temporada y en volver a pelear por todos los títulos tanto en México como a nivel internacional.

Publicidad

A través de un comunicado, Monterrey destacó la experiencia internacional del directivo neerlandés y remarcó que su llegada forma parte de un proyecto a largo plazo. Además, resaltaron sus etapas exitosas en Feyenoord Rotterdam y su trabajo en procesos de selección con México, dejando en claro que buscan fortalecer el modelo deportivo del club con una visión mucho más ambiciosa.

Desde su llegada, Dennis te Kloese ya comenzó a tomar decisiones importantes y una de las prioridades es definir quién será el nuevo entrenador de Rayados. En las últimas horas, quedó confirmado que el gran apuntado por la directiva es Matías Almeyda, técnico argentino que actualmente analiza ofertas tras su reciente paso por Sevilla.

Publicidad

El nombre del “Pelado” también aparece entre las opciones que maneja Cruz Azul, aunque en Monterrey creen que tienen armas suficientes para quedarse con su firma. Dentro del club entienden que Almeyda tiene como prioridad mantenerse dirigiendo en Europa, pero aun así están decididos a hacer un intento fuerte para cambiarle los planes.

El plan que tiene el neerlandés

Según trascendió en el entorno regiomontano y fue revelado por Francotirador, la directiva de Rayados prepara una propuesta económica completamente fuera de mercado para seducir al entrenador argentino. La idea es ofrecerle un contrato multimillonario y un proyecto deportivo repleto de figuras para intentar convencerlo de regresar a la Liga MX.

En Monterrey saben que no será una negociación sencilla, pero la llegada de Dennis te Kloese aceleró todos los movimientos y en el club consideran que Almeyda es el hombre ideal para liderar la nueva era. Ahora, la gran incógnita pasa por saber si el argentino aceptará el desafío o si finalmente continuará su carrera en el futbol europeo.

Publicidad

En sintesis