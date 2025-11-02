Dado el contexto de cómo se dio el partido de la Liga MX, podría decirse que Rayados rescató un empate en el Clásico Regio luego de lo que fue la expulsión de Jorge Rodríguez en la primera mitad. Monterrey igualó 1-1 con Tigres en el Gigante de Acero y quedó 5° en la tabla.

No obstante, más allá de la igualdad con los Felinos, el clima alrededor de Rayados no es el más positivo en las últimas semanas. El equipo de Domènec Torrent sufrió varias lesiones y bajó su rendimiento comparado al gran inicio que tuvo en el Apertura 2025.

Monterrey recibió duros golpes en las últimas jornadas y, luego del empate en el Clásico Regio, el entrenador español manifestó que el equipo no peleará por el título si no mejora en los detalles: “No nos alcanza si no controlamos los pequeños detalles. Fíjate que en Toluca nos marcan 6, pero pasamos del 2-0 dominando el partido y jugando muy bien y en dos minutos nos dan la vuelta, nos hacen el 2-3 y en el siguiente inicio de saque de gol nos marcan el 2-4”.

“La conclusión que me llevo es que no nos alcanza. Lo hablamos con los jugadores abiertamente, no nos alcanza si no controlamos todo, y todo es qué hacemos cuando tenemos el balón y qué hacemos cuando no lo tenemos, cómo nos paramos en el campo”, agregó Domènec Torrent en conferencia de prensa.

Rayados y Tigres empataron 1-1 en el Clásico Regio (Getty Images)

Por otro lado, el técnico de Rayados comentó que necesitan mejorar en el control del balón: “Nosotros no tenemos jugadores para ir al espacio, son muy buenos pero son jugadores de darles el balón más al pie, tenemos que tener más el balón y mover al rival hasta encontrar el espacio“.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

A Monterrey solo le queda un partido antes de empezar a preparar los cuartos de final de la Liguilla. Los dirigidos por Domènec Torrent se ubican 5° en la tabla con 31 puntos y, aunque parece casi imposible, todavía tiene posibilidades de escalar hasta la segunda posición pero lo más factible es que termine en la cuarta o quinta ubicación.

Por lo pronto, Rayados se enfrenta el próximo sábado a Chivas en el Estadio Akron y tendrá que ganar y esperar otros resultados, especialmente el de Tigres frente a Atlético San Luis, para determinar su posición final dentro de la Liguilla del Apertura 2025.

En síntesis