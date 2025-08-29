Este viernes 29 de agosto ha obsequiado a los televidentes tres grandes compromisos para comenzar a vivir la jornada 7 de este Torneo Apertura 2025. Con una decena de goles, dos victorias visitantes y un triunfo local, este primer día del fin de semana tuvo de todo. A continuación, repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras los juegos de hoy.

Los resultados del viernes en el Apertura 2025:

En el primer turno del día, Toluca derrotó por 3-1 a Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en una contundente victoria del campeón. Alexis Vega, Jesús Angulo y Robert Morales habían puesto en ventaja a los ‘Diablos Rojos’, y luego Luis Nájera descontó para los potosinos.

Al mismo tiempo, en simultáneo, el FC Juárez venció por 1-0 a Mazatlán en el Estadio Olímpico, en un enfrentamiento muy disputado, que terminó decantándose para los ‘Bravos’. Oscar Estupiñán, vía tiro penal desde los doce pasos, marcó el único tanto del juego.

En el segundo y último turno, Monterrey goleó por 4-2 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, acentuando su presente estelar. Los ‘Rayados’ se anotaron en el marcador con un hat-trick de Sergio Canales y un gol de Lucas Ocampos, y la ‘Franja’ hizo lo propio con tantos de Ricardo Marín y Carlos Baltazar.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras el viernes?

Con los primeros tres encuentros de la 7° jornada, Rayados es el puntero del campeonato a esta altura del certamen. Los dirigidos por Domenec Torrent se encuentran en lo más alto de la tabla, con 18 puntos: habían comenzado la campaña con una derrota, y ahora acumulan ¡seis triunfos consecutivos! que les permitieron llegar a la cima.

Monterrey transita un momento ideal en la Liga MX [Foto: Getty]

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán este sábado en el Apertura 2025?

En la agenda de este sábado 30 de agosto están programados cuatro encuentros que prometen ser realmente apasionantes. Aquí, los horarios y TV de cada uno de los cruces:

León vs. Querétaro: 17.00 horas por FOX, Tubi y Caliente TV.

17.00 horas por FOX, Tubi y Caliente TV. Santos Laguna vs. Tigres: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Chivas vs. Cruz Azul: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

19.07 horas por Amazon Prime Video. Club América vs. Pachuca: 21.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

