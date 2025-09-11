Mientras Sergio Ramos gana 5 millones, el salario que percibiría Anthony Martial en Rayados de Monterrey

La directiva de Rayados de Monterrey no para de sorprender a la afición con los refuerzos de primer nivel que contrataron y que siguen incorporando en los últimos mercados de pases, aunque todavía falta conseguir el gran objetivo: ser campeón.

ver también La mega alineación que tendrá Rayados con el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos y todas sus figuras

A principios de este 2025, ficharon a uno de los mejores defensores de la historia del fútbol, campeón del mundo y multicampeón de Europa con el Real Madrid. Se trata de Sergio Ramos, quien decidió elegir México después de toda una vida en Europa.

Aunque el gran impulsor para que figuras del Viejo Continente tomen la decisión de jugar en el futbol mexicano fue nada más ni nada menos que Sergio Canales, quién dejó el Real Betis para llegar a Rayados en donde hoy es una de las figuras indiscutidas de la plantilla.

Publicidad

Publicidad

En esta segunda mitad del año, los regios tendrían todo acordado con el AEK Atenas de Grecia para contratar al francés Anthony Martial, que supo jugar en el Manchester United durante varios años. También estuvo en el Sevilla y en el Mónaco.

Tweet placeholder

Según 360 Score, Ramos es uno de los futbolistas mejor pagados de México, percibiendo 5 millones de dólares por temporada en el equipo mexicano. Mientras tanto, Reuters reveló que Martial percibe 2,9 millones de euros al año en Grecia, por lo que podrían ofrecerle esa misma cifra o incluso más para que llegue a Rayados.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Último momento! Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas y llega como refuerzo

Valor de mercado de Martial vs. Sergio Ramos



Según el sitio especializado Transfermarkt, Ramos actualmente tiene un bajo valor de mercado de 1,2 millones de euros, cifra que ha ido bajando debido a su edad y a que se encuentra en la etapa final de su carrera. Por su parte, el atacante francés de 29 años, Anthony Martial, tiene un valor de mercado de 7,5 millones de euros, superando ampliamente al defensor español.