La eliminatoria entre América y Rayados es una de las que más expectativas genera en la Liguilla que comienza este miércoles. Ambos clubes han jugado grandes partidos en los últimos años, como por ejemplo la pasada final del Apertura 2024.

Allan Saint-Maximin jugará su primera Liguilla con el América y el francés es una de las esperanzas de Las Águilas. El equipo de Coapa tendrá enfrente a Rayados, un plantel repleto de estrellas como lo son Sergio Ramos, Sergio Canales y Anthony Martial, entre otros.

En este sentido, en la previa a la ida de los cuartos de final, a Allan Saint-Maximin le preguntaron si tiene relación con algunas de las figuras de Monterrey: “Conozco a Martial, por supuesto, es un muy buen chico y un jugador increíble. A Ramos no lo conozco, pero todos conocen la calidad de este jugador, no es posible no conocerlo especialmente por lo que hizo en el Real Madrid”.

Rayados y América empataron 2-2 en el último enfrentamiento (Getty Images)

“A Canales, realmente no lo conozco, pero todos son muy buenos jugadores. Y, para ser honesto, realmente no me importa nada de eso. Lo más importante es que siempre intento dar lo mejor de mí por el equipo, siempre intento luchar, incluso si a veces algunos partidos son difíciles, no son fáciles de ganar”, comentó el delantero en una entrevista con TUDN.

La actualidad de Allan Saint-Maximin

Por otro lado, Allan Saint-Maximin reconoció que aún no está en su mejor nivel y criticó el estado de los campos de juegos: “No es mi mejor versión para ser totalmente honesto contigo, pero estoy trabajando en ello. El primer año siempre es difícil cuando llegas a tu nuevo equipo, es un fútbol diferente”.

“Las canchas no son excelentes en México, tenemos que ser honestos con esto, la mayoría de las canchas en todos los equipos donde hemos jugado, incluso en casa, no son muy buenas, pero tenemos que adaptarnos. Estoy seguro de que, si sigo mejorando mi estado físico, porque empiezo a sentirme mucho mejor ya que al principio con la altitud fue muy, muy duro, y no fue fácil”, concluyó el jugador del América.

Horarios y días de América vs. Rayados

El primer partido se disputa este miércoles en el Gigante de Acero a las 21:10hs (CDMX), mientras que la vuelta de los cuartos de final se definirá el sábado 29 de noviembre a las 17:00hs (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos juegos serán transmitidos en TV Abierta.

