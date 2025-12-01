Es tendencia:
Preocupación en Rayados: Sergio Ramos habría ofrecido sus servicios a un gigante europeo

El defensor español podría dejar México en el próximo mercado de pases y su futuro podría estar nuevamente en el futbol europeo.

Por Ramiro Canessa

Sergio Ramos tendría intenciones de volver a jugar en Europa.
© Getty ImagesSergio Ramos tendría intenciones de volver a jugar en Europa.

Sergio Ramos llegó al futbol mexicano en este 2025 con la intención de conseguir cosas importantes y de probar un desafío totalmente distinto en su carrera después de jugar durante toda su vida en el futbol europeo y en grandes equipos.

El histórico defensor español recibió una importante oferta de Rayados de Monterrey, club que lo convenció con el proyecto deportivo sabiendo que iba a jugar el Mundial de Clubes y también ofreciéndole un contrato que ronda los 5 millones de dólares por temporada.

Mientras el español con pasado en Real Madrid sueña con ganar su primer título en México ya que están en semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX tras eliminar al América, se empezó a hablar cada vez más sobre lo que va a ser su futuro.

En los últimos días revelaron que el futbolista no tendría intenciones de seguir en México a partir del año que viene a pesar de que se lo ve más que cómodo en el club regio. Su intención no sería retirarse sino que buscaría un nuevo destino en su carrera.

El guiño de Sergio Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados

El guiño de Sergio Ramos al Real Madrid en medio de sus rumores de salida de Rayados

¿Sergio Ramos vuelve a Europa?

De acuerdo a la información del periodista Alessandro Jacobone, Sergio Ramos ha sido propuesto al AC Milan a través de intermediarios, con el objetivo de volver a la élite y a uno de los mejores equipos de la historia del Viejo Continente.

Según los informes, el jugador está enfocado en mantenerse activo al máximo nivel para llegar en buena forma al Mundial 2026 con la Selección de España, por lo que estaría evaluando cambiar de club y buscar un destino que lo acerque a ese objetivo.

En síntesis

  • Sergio Ramos no tendría intenciones de seguir en México a partir del próximo año.
  • El futbolista Sergio Ramos fue propuesto al AC Milan a través de intermediarios.
  • Sergio Ramos busca un club que lo acerque al objetivo del Mundial 2026.
Ramiro Canessa
