En un ciclo que no alcanzó el tope de las expectativas, Sergio Canales pondrá fin a su etapa en el futbol mexicano. El talentoso volante español, que llegaba con grandes sueños al país, se irá con las maletas vacías y con la tristeza de no haber cumplido los objetivos. Rayados perderá un baluarte importante, que se marchará de la ciudad de Monterrey con goles y asistencias pero sin títulos.

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Si se recupera de la molestia que arrastró en los últimos días previo al fin de semana, jugará ante Santos Laguna su último partido como futbolista de ‘La Pandilla’. El mediocampista viene trabajando diferenciado por esa dolencia, pero hará todo lo posible por sumar unos minutos en Torreón y despedirse oficialmente dentro del campo como jugador.

En este contexto, se conocieron pormenores del futuro del enganche de Rayados. Según informó Diario Marca de España, Sergio Canales llegó a un acuerdo con Racing de Santander para que sea su próximo club. De acuerdo a la información que brindó el prestigioso portal europeo, el arreglo entre el volante y el equipo de su infancia es total y sólo esperan la finalización de su vínculo con Monterrey.

Rayados prepara el adiós a Sergio Canales [Foto: Getty Images]

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En el entendimiento entre las partes, agrega el reporte del periódico, Sergio Canales aceptó una reducción abrupta de su salario para poder regresar a España a jugar en Racing. La fuente en cuestión señaló que pasará de cobrar 5 millones de dólares en Rayados a cobrar 1 millón en su próximo destino. Esto, además, muestra su voluntad de tener ese siguiente desafío en su carrera.

Con la salida del español, Monterrey pierde un notable aporte en ofensiva. 46 goles y 22 asistencias en 118 partidos es el saldo que deja su paso por el cuadro albiazul. Según confirmó la base de estadísticas Statiskicks, desde su llegada, Sergio Canales ha sido el jugador que más contribuciones directas tuvo en goles de un club mexicano, sólo por detrás de Juan Brunetta de Tigres.

Más allá de los rumores y de los nombres que se han filtrado en redes sociales, la directiva aún no está trabajando en un sustituto para Sergio Canales. Primero, tienen dos prioridades: que el nuevo director deportivo Dennis Te Kloese asuma en sus funciones, y luego, decidir cuál será el entrenador. Después de ‘tachar’ estos puntos, sí se focalizarán todas las patas de la mesa del futbol en decidir a qué jugador ir a buscar.