La última semana de Esteban Andrada al frente de la portería de Rayados de Monterrey no fue nada buena, sino más bien todo lo contrario. Luego de su flojísimo partido ante Pachuca en el que se incluyó el regalo de un gol insólito, no pudo dar vuelta la página contra Atlas y también tuvo responsabilidad en los tantos de los Zorros, por lo que Martín Demichelis tomó una fuerte decisión.

En la rueda de prensa previa al duelo que Rayados tendrá este sábado 1 de febrero ante Necaxa por la jornada 5 del Clausura de la Liga MX, Demichelis se expresó sobre el tema del portero y reveló que mandará a Andrada al banco de los relevos y que en su lugar saldrá de titular Luis Cárdenas. El DT no quiso entrar demasiado en detalles sobre la medida, pero dejó ver que la situación se volvió insostenible luego de los errores del Sabandija.

Los errores de Andrada en el arco de Rayados y la palabra de Demichelis

“No es algo que no se sepa, ¿no? El puesto del arquero es el más injusto y en el que más expuestos están ante los errores, tienen un margen muy limitado de error. Quizás, los tantísimos errores en los jugadores de campo no quedan expuestos en el resultado final o en el del rival, entonces partamos de esa base”, comenzó diciendo Micho.

Y además agregó: “Después, quiero recordarles que Esteban es un jugador de jerarquía, de élite, que fue partícipe de las Eliminatorias 2022 de Argentina campeón del mundo, entonces nadie duda de las capacidades de él. Es un chico super profesional, noble y como todos en la vida… Somos seres humanos y mucho más en una profesión tan exigente tenemos altibajos. Dentro de todo este contexto que se ha dado, el análisis que yo tengo que hacer y que no voy a puntualizar a que me refiero, pero que son muchas cosas para haber considerado que mañana ataje Mochis”.

Y además, agregó: “No tengo dudas de que Esteban se va a recuperar y me atrevo a decirlo porque ya lo hablé con él porque soy frontal, honesto, me gusta tener una sensación mirando a los ojos a los jugadores, entonces bueno mañana sí en la portería vamos a tener a Mochis”, cerró.