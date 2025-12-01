Rayados eliminó al América gracias al gol de Germán Berterame sobre el final y el equipo regiomontano se dio la oportunidad de disputar la semifinal de la Liga MX. El rival de Monterrey en esta instancia es ni más ni menos que Toluca, el vigente campeón.

Cabe recordar que Rayados y Toluca se enfrentaron en los cuartos de final del Clausura 2025. El global de dicha eliminatoria terminó igualada y los Diablos Rojos clasificaron por tener ventaja deportiva. En la previa a la semifinal del Apertura 2025, Luis Cárdenas habló sobre lo sucedido con el América y luego le envió un mensaje al campeón de la Liga MX.

“Estamos muy contentos por la instancia en la que estamos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil (ante América)… Con mucho corazón y con mucho coraje sacamos el resultado, que era lo más importante. El equipo terminó comportándose a la altura y dimos un paso al frente. Vamos contra Toluca, que es el actual campeón, el líder, pero ellos también saben que van contra un gran grupo, un gran equipo, y que vamos a salir adelante”, comentó el portero a los medios.

Asimismo, Luis Cárdenas detalló cuáles son las claves de cara a la semifinal: “Saber que la eliminatoria dura 180 minutos, que pase lo que pase en la ida no es un resultado definitivo, para bien o para mal. Debemos jugar con mucha inteligencia y no regalar nada, no regalar minutos, porque en estas instancias contra estos equipos sabemos que son contundentes y te pueden matar. Estamos muy enfocados en lo nuestro, tranquilos, seguros y listos para dejarlo todo en la cancha”.

Luis Cárdenas celebrando con Sergio Ramos el pase a la semifinal (JAM Media)

Luis Cárdenas solo había sido titular en dos partidos de la etapa regular del Apertura 2025. Sin embargo, Domènec Torrent decidió colocarlo en la alineación inicial de los dos juegos frente al América en cuartos de final y se espera que también sea el portero frente a Toluca.

“Cuando estos momentos llegan, tienes que estar listo y preparado. Es una posición difícil en la que cualquier error normalmente va al marcador. Tanto yo como mi compañero Santiago (Mele) siempre estamos dispuestos y trabajando duro para lo que viene. Sé que es una oportunidad muy grande para mí, así que trato de disfrutarla, aprovecharla y que todo fluya”, concluyó el portero de Rayados.

