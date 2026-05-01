César Huerta parecía tener un lugar asegurado en el Mundial 2026 cuando comenzó el ciclo de Javier Aguirre. Sin embargo, por distintas situaciones que ocurrieron con el estado físico del ‘Chino’, el extremo ha perdido terreno en la consideración del Tri.

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El ex futbolista de Pumas viene atravesando una temporada complicada con el Anderlecht producto de las lesiones, situación que lo ha alejado de la Selección Mexicana. Pero César Huerta no pierde las esperanzas y este jueves el extremo mexicano volvió a entrenar con el equipo belga.

“Estamos viendo día a día cómo reacciona a los entrenamientos, pero la intención es, sin duda, que juegue con nosotros esta temporada“, comentó en un principio Jérémy Taravel, el entrenador del Anderlecht, acerca de los planes a corto plazo con el ‘Chino’ Huerta.

La temporada de César Huerta

El extremo fue operado en dos ocasiones debido a una pubalgia y solo pudo disputar 12 partidos con el Anderlecht en la temporada. El último encuentro en el que César Huerta sumó minutos fue el pasado 28 de octubre de 2025 por la Copa de Bélgica ante Ninove.

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César Huerta con Anderlecht esta temporada (@cesarh_33)

Al Anderlecht solo le quedan seis partidos por jugar en la temporada, incluyendo la final de la Copa de Bélgica frente a Union Saint-Gilloise del próximo 14 de mayo. Sin embargo, el mexicano quiere sumar minutos para intentar convencer a Javier Aguirre.

“También quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México”, expresó Jérémy Taravel en el medio Het Laatste Nieuws. César Huerta corre de atrás en la consideración de la Selección Mexicana, pero si está sano y puede jugar en este final de temporada, al menos lo hará reflexionar al ‘Vasco’.

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El último partido del ‘Chino’ con el Tri fue en octubre del año pasado, en el empate 1-1 con Ecuador. César Huerta siempre fue convocado por Javier Aguirre cuando estuvo sano, pero la situación ha cambiado y está por verse qué ocurrirá en este final de temporada.

En síntesis