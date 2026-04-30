La Copa del Mundo 2026 está cada más cerca y los detalles de todos los involucrados ya sea de manera directa o indirecta se preparan de la mejor manera. Más allá de los jugadores, cuerpos técnicos y organizadores, también los medios de comunicación de preparan para el evento.

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Y uno de ellos es Telemundo, que transmitirá los juegos del certamen tras adquirir los derechos de televisación. Pero, además de esta cuestión fundamental, también es importante el equipo de transmisiones que se harán cargo de los duelos y que llenarán la grilla con debates y análisis.

En ese sentido, la cadena mediática reveló que Andrés Guardado, exjugador de la Selección Mexicana será integrante del equipo y estará, junto a otras figuras del futbol, en la programación. Precisamente, el Principito será comentarista, un rol en el que se estrenará.

AL MUNDIAL CON NUEVO ROL 👑🇲🇽



Andrés Guardado volverá a estar presente en la Copa del Mundo 2026, aunque en una nueva faceta fuera de la cancha.



🎙 'El Principito' fue anunciado como comentarista estrella para la cadena Telemundo durante la justa mundialista.



Compartirá… pic.twitter.com/wg82O992jN — Futbol Total (@futboltotal) April 30, 2026

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Así lo reveló el medio periodístico en un posteo en la cuenta de ‘X’, ex Twitter: “AL MUNDIAL CON NUEVO ROL. Andrés Guardado volverá a estar presente en la Copa del Mundo 2026, aunque en una nueva faceta fuera de la cancha“.

Y agregaron: “‘El Principito’ fue anunciado como comentarista estrella para la cadena Telemundo durante la justa mundialista. Compartirá espacio con figuras internacionales como Antonio Valencia, ‘Guti’ y José Pékerman, Dely Valdés y Antonio Valencia“.

¿Cuándo y dónde arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

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En síntesis