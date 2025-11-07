La Selección Mexicana tenía una parada difícil este viernes luego de lo que fue la derrota en el debut del Mundial Sub-17. El Tri se enfrentó con Costa de Marfil en un duelo entre los dos equipos que habían perdido en su primer partido de la Fase de Grupos.

México pudo sacar adelante un partido más que complicado y le ganó por 1-0 a Costa de Marfil en la segunda jornada. El Tri no logró imponer las condiciones y especialmente sufrió muchos ataques del conjunto africano en la segunda mitad, pero pudo resistir.

Gracias al balón parado y al gol de Ian Olvera, el equipo dirigido por Carlos Cariño obtuvo su primer triunfo en el Mundial Sub-17. Estos tres puntos lo acomodaron de otra manera a México en el Grupo F y ahora tiene grandes posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

La Selección Mexicana todavía no aseguró avanzar de ronda pero, considerando que también clasifican los ocho mejores terceros, su situación es favorable para superar la Fase de Grupos. Esto se confirmará el próximo lunes, cuando el Tri se enfrente con Suiza en la tercera jornada.

La tabla general de posiciones del Grupo F

En síntesis

