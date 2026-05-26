En una final que promete ser extraordinaria en juego y ambiente, Toluca y Tigres UANL definirán un nuevo título internacional, en un duelo de poderosos equipos mexicanos. Los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Universitarios’ se verán las caras en el encuentro decisivo por la gloria en la Concachampions 2026, luchando a todo o nada a partido único.

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No solamente será un choque de titanes por las fuertes plantillas y las figuras de jerarquía que representarán a ambos equipos dentro de la cancha. Además, será interesante el cruce táctico entre los entrenadores, que vienen haciendo un buen trabajo. Antonio Mohamed y Guido Pizarro se juegan mucho este sábado en el Estadio Nemesio Diez.

De los dos DTs contendientes por el trofeo, por trayectoria, por espalda y por los éxitos conseguidos en su estadía en Toluca, el ‘Turco’ tiene mejor paga que su rival. El estratega de Tigres está iniciando su camino en la dirección técnica, por lo que tampoco cuenta con un contrato que podría tener otro timonel del club más reconocido.

Toluca de Mohamed o Tigres de Pizarro, uno será campeón [Foto: Getty]

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¿Cuál es el salario de Antonio Mohamed en Toluca en 2026?

De acuerdo a lo revelado por el portal especializado Ámbito Financiero, el estratega escarlata percibe un sueldo de 4 millones de dólares por temporada. Esto es, un equivalente a 69 millones de pesos mexicanos por año, vínculo de renovación que se ganó cuando conquistó su primer torneo al frente del Toluca.

¿Cuál es el salario de Guido Pizarro en Tigres en 2026?

Según la información proporcionada por Infobae, el entrenador auriazul posee un contrato inferior al de Mohamed, de entre 1.5 y 2 millones de dólares por año. Este monto sería semejante a entre 26 y 34 millones de pesos mexicanos por temporada. Un título en Concachampions ante Toluca podría mejorar su paga.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Concachampions 2026?

La definición de la CONCACAF Champions Cup entre el Toluca de Mohamed y los Tigres de Pizarro se disputará este sábado 30 de mayo, desde las 18.00 horas del Centro de México. Este encuentro decisivo se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, la casa de los ‘Diablos Rojos’, que serán locales por mejor performance en el torneo.