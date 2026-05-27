Los 'Universitarios' no dejarán nada librado al azar y buscarán ganarlo de entrada. Los que iniciarían el juego.

Tigres UANL, con un plantilla con estrellas y jugadores de buena paga, sabe que tiene una cuenta pendiente con su afición tras el fracaso en la Liga MX. Por ello, se jugará todo en la final de la Concachampions, donde solo ganar conformará a los fanáticos luego del traspié en el Apertura. Sin embargo, no será sencillo conseguirlo: enfrente estará el Toluca.

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Los ‘Felinos’ no solo tendrán la dificultad por el tipo de rival con el que les toca medirse este sábado, sino también, porque será visitante en el caliente clima del ‘Infierno’. La definición de la CONCACAF Champions Cup 2026 se disputará en el Estadio Nemesio Diez, la casa de los ‘Diablos Rojos’, por lo que deberá hacer un partido perfecto para coronar.

Consciente de tales circunstancias, el cuerpo técnico pondrá lo mejor que tiene y buscará juntar a todas sus figuras, para intentar llevarse la victoria de La Bombonera. Guido Pizarro definió el equipo y saldrá con un ‘once ideal’ ante el Toluca de Mohamed, para vengarse del antecedente reciente de la final del año pasado por torneo local.

Tigres va por el golpe en la mesa en Toluca [Foto: Getty]

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Tras una semana de entrenamientos donde el estratega argentino probó diferentes variantes, el DT tendría ya claro cuáles serían los once para la final de Concachampions. Pese a llegar ‘tocado’, Jesús Angulo respondió bien y será titular. Además, vuelve el capitán Gorriarán tras la lesión que le hizo perderse la semifinal ante Chivas.

Según RG La Deportiva, estos serían los elegidos por Pizarro: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Joaquim Pereira, Jesús Angulo; Fernando Gorriarán, César Araujo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Rodrigo Aguirre. Toda la artillería a la cancha para disputar la definición del título ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cuándo juegan Tigres vs. Toluca por la final de la Concachampions 2026?

El partido Tigres UANL vs. Toluca se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez, en el marco de la gran final de la CONCACAF Champions Cup 2026. El enfrentamiento está estipulado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México, con previo show especial de apertura del evento decisivo.