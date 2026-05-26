El 'Turco' alista una formación con lo mejor que tiene para recibir al conjunto de Pizarro. El equipo que se perfila.

En uno de los eventos más trascendentales de su historia moderna, Toluca lo dará todo para levantar la Concachampions 2026. Tras una temporada pasada plagada de éxitos locales, el equipo choricero va por la gloria internacional. Y qué mejor que hacerlo en la cara de otro mexicano, en este caso Tigres UANL, un oponente sumamente digno y difícil.

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Con vistas a la final del próximo sábado, los ‘Diablos Rojos’ tuvieron una fantástica preparación que incluyó unas mini-vacaciones y una intensa puesta a punto. Los futbolistas tuvieron unos días de licencia tras la eliminación del torneo local, y luego se enfocaron de lleno en esta definición de CONCACAF Champions Cup con todas sus energías.

En esta semana previa al duelo ante Tigres, Antonio Mohamed comenzó a deliner el once inicial que saldrá al campo del Estadio Nemesio Diez a disputar el juego. El ‘Turco’ recuperó a la mayoría de los lesionados y ‘tocados’, lo cual le permitió poder contar con todos para diseñar el equipo titular para el cruce ante los de Nuevo León.

Toluca sale con un once top ante Tigres [Foto: Getty]

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En este trabajo diario en el centro de entrenamientos del Toluca, el ‘Turco’ diseñó la que puede ser su “formación de ensueño”, considerando los jugadores que tiene a disposición. Estrellas como Helinho y Paulinho estarían de regreso y no sentiría la necesidad de ‘emparchar’ al equipo con otras piezas que habitualmente no salen de arranque.

Tigres UANL tendrá que llevar una buena estrategia este fin de semana al ‘Infierno’ para contener al Toluca, porque enfrente tendrá a un contendiente duro de roer. A excepción de Jesús Gallardo y Alexis Vega, pondrá una escuadra inmejorable para comenzar esta final de Concachampions. ¡Será un enfrentamiento imperdible!

La probable alineación de Toluca para la final con Tigres:

Luis Manuel García .

. Santiago Simón .

. Bruno Méndez .

. Everardo López .

. Mauricio Isais .

. Franco Romero .

. Marcel Ruiz .

. Nicolás Castro .

. Jesús Angulo .

. Helinho .

. Paulinho.