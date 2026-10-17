¿Cuándo juega México el Mundial Femenil Sub17?

Esto es todo lo que debes de saber sobre la Selección Mexicana y su debut en el Mundial Femenil Sub 17.

Ya comenzó el Mundial Sub 17 femenil este sábado 17 de octubre, pero la Selección Mexicana aún no ha hecho su debut. El conjunto dirigido por Miguel Gameros quiere conseguir el título que se le negó en Uruguay 2018, cuando se llevaron el subcampeonato. En esta ocasión esta Copa del Mundo se lleva a cabo en Rabat, Marruecos y están cerca de iniciar su camino.

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El cuadro nacional forma parte del Grupo F, uno de los más complicados, ya que se enfrenta a España, Australia y a Chile. En el futbol femenil hay que recalcar lo que se ha hecho en estos tres países en diferentes competencias. En el 2025, el cuadro nacional quedó en tercer puesto y ahora buscarán conseguir un mejor resultado.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub17 femenil?

La escuadra Tricolor tendrá su debut en este Mundial el próximo lunes 19 de octubre a las 9:00 horas del centro de México y se enfrentará ante España en el Mohammed VI Football Complex- Cancha 2. Cabe mencionar que la vez que se quedó con el subcampeonato fueron precisamente las españolas quienes le arrebataron el título.

¿Cuándo son sus demás juegos de fase de grupos?

Chile vs México

Cuándo: jueves 22 de octubre

jueves 22 de octubre Horario: 12:00 pm

12:00 pm Dónde: Mohammed VI Football Complex- Cancha 4

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México vs Australia

Cuándo: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Horario: 9:00 am

9:00 am Dónde: Mohammed VI Football Complex- Cancha 1

¿Dónde ver a México en el Mundial Femenil?

El debut del equipo mexicano se podrá ver incluso en televisión abierta a través de Canal Nu9ve; además de TUDN por televisión de paga y ViX Premium en su plataforma de streaming. Los dos encuentros siguientes los duelos sólo irán de manera exclusiva por televisión restringida y la app.

Las convocadas

Porteras

Camila Haro (Siammers FC HB Koge)

(Siammers FC HB Koge) Ania López (Match Fit Surf)

(Match Fit Surf) Emiley Ríos (Club Tijuana)

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Defensas

Bianka Arredondo (Pachuca)

(Pachuca) Bethzabeth Barrón (Guadalajara)

(Guadalajara) Denise Cervantes (América)

(América) Katia Delgado (Pachuca)

(Pachuca) Emily Delgado (Atlas)

(Atlas) Valeria Figueroa (Tigres)

(Tigres) Fernanda Monroy (Toluca)

(Toluca) Vanessa Paredes (América)

(América) Araceli Pérez (Pachuca)

Mediocampistas

Camila Campos (SUSC)

(SUSC) Citlalli Reyes (Rayadas)

(Rayadas) Zoe Sánchez (Rayadas)

(Rayadas) Ixchel Uscanga (Guadalajara)

Delanteras

Kemberly García (América)

(América) Nicole Jiménez (Olympique Marseille)

(Olympique Marseille) Shaddai Nuñez (Toluca)

(Toluca) Natalia Pérez (Guadalajara)

(Guadalajara) Naomi Rojo (Club Tijuana)

(Club Tijuana) Natalia Ugalde (Universidad Nacional)

(Universidad Nacional) Mia Urbano (Guadalajara)

(Guadalajara) Valeria Vázquez (Pachuca)

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En síntesis