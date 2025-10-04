Este sábado la Selección Mexicana Sub 20 disputó su tercer y último partido de la fase grupos del Mundial de Chile 2025. La escuadra dirigida por Eduardo Arce logró conseguir el triunfo ante Marruecos consiguiendo su pase a los octavos de final de la competencia.

Publicidad

Publicidad

La única anotación de Gilberto Mora por la vía penal, hicieron que el conjunto tricolor consiguiera un marcador de y con ello su clasificación. Ahora tendrá que enfrentarse al segundo puesto del Grupo A. Los cinco puntos que pudieron obtener en esta ocasión, luego de los dos empates en sus anteriores juegos, les permitió medirse ante este rival e incluso salvarse de Japón.

ver también Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 tras la anotación de Gilberto Mora contra Marruecos

¿Quién será el rival de México Sub 20 en el Mundial Sub 20?

De esta manera, el equipo nacional consiguió casi eliminar a dos rivales fuertes, España y Brasil, los cuales eran los más complicados de su grupo, pero la historia aún no termina porque hablando de su próximo rival hay que recalcar que irá ante el anfitrión del Mundial, es decir, frente a Chile, por lo que no tendrá el camino nada fácil en este nuevo camino rumbo a los Cuartos de Final.

El marcador del México vs Marruecos en el Mundial Sub 20 (@miseleccionsubs)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega México vs Chile?

Tomando esto en cuenta, ahora México jugará el martes 7 de octubre a las 13:30 horas el centro de México. Esto luego de que la escuadra chilena consiguiera clasificar como el segundo equipo de su grupo con tres puntos, sólo por debajo de las 9 unidades que consiguió Japón. En teoría a los mexicanos les fue mucho mejor que a su próximo rival, por lo que ahora tendrán que disputar este enfrentamiento para saber si consigue su próxima clasificación.

¿Por qué juegan los dos segundos lugares?

En el reglamento de la FIFA ya está escrito que el segundo del A, contra el segundo del C, por lo que en este caso hay una diferencia de que los dos que quedaron en la misma posición de su grupo pueden enfrentarse entre sí.