El empate por 0-0 ante Japón en el Oakland Coliseum de California por el primero de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre no le reportó buenas noticias a la Selección Mexicana. Más allá de haber quedado en deuda desde lo futbolístico, las alarmas en el conjunto nacional se encendieron por una presunta nueva lesión de Edson Álvarez.

A los 32 minutos del primer tiempo, el capitán del Tri, de 27 años, sintió una molestia muscular en su pierna derecha que no le permitió seguir en cancha. Y mientras se espera por un parte médico oficial, el Machín envió un contundente mensaje en sus redes sociales.

“La buena fortuna engaña; la adversidad revela”, fue la frase que publicó Edson Álvarez a través de una historia en su cuenta personal de Instagram que acompañó por una foto de su salida a la cancha en el partido ante el conjunto nipón.

Cabe destacar que en junio del 2024 el surgido en América estuvo tres meses fuera de las canchas por un desgarro en la parte posterior de su muslo izquierdo que sufrió jugando la Copa América de Estados Unidos frente a Jamaica. Por ende, el nacido en Tlalnepantla ya sabe lo que significa afrontar y superar momentos adversos.

La historia que publicó Edson Álvarez. (Captura de pantalla de Instagram)

¿Sin participación ante Corea del Sur?

Así las cosas, todo indica que Edson Álvarez no estará a disposición para jugar frente a Corea del Sur el martes 9 de septiembre desde las 19:00 horas (CDMX) en el Geodis Park de Nashville por el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA.

Lo que resta saber ahora es cuánto tiempo estará de baja el ex Ajax y West Ham teniendo en cuenta los próximos compromisos que se le vienen no solo a la Selección Mexicana sino también a Fenerbahce, club por el cual fichó recientemente.

En ese sentido, lo próximo en el calendario del Tri tras el juego ante los Tigres de Asia será en octubre, mes en el que afrontará dos nuevos amistosos ante Colombia en Arlington (11/10) y frente a Ecuador (14/10) en el Estadio Akron de Guadalajara. En tanto, al equipo turco se le vienen partidos por la liga local y el debut en la UEFA Europa League en los próximos días.

