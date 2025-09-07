Sin eliminatorias por ser sede pero con partidos de preparación, la Selección Mexicana continúa su camino de puesto a punto rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde será uno de los huéspedes del torneo. Lo más reciente fue el empate de anoche ante Japón, que no dejó las mejores sensaciones entre los televidentes y espectadores del juego.

Entre los simpatizantes y los periodistas, se produjo una comunión en la opinión: todos se quedaron disconformes con el nivel mostrado por México, más allá de haberse medido ante un posible rival del Mundial del año que viene. El ‘Tri’ no termina de mostrar que es una escuadra a la altura de las exigencias de un torneo tan importante como una cita mundialista.

No así pensaron los propios jugadores, que resaltaron el no haber perdido ante un contrincante como Japón, de las mejores selecciones de Oriente. Germán Bereterame, delantero del Monterrey que regresó a la convocatoria del combinado nacional, destacó el partido hecho por el equipo en la noche de Oakland pese a no haber logrado la victoria.

Publicidad

Publicidad

Germán Berterame en el campo ante Japón [Foto: Getty]

“Lo que rescatamos es que salimos a jugarlo como si fuese ya un partido del Mundial, ¿no? Salimos con esas ganas, fue un partido duro contra un equipo muy duro y creo que lo que recatamos es que nunca bajamos los brazos, tratamos de ir a buscarlo; no se puedo pero creo que hicimos un buen trabajo”, expresó Germán Berterame en rueda de prensa, luego del empate 0-0 en el amistoso entre México y Japón.

El atacante de Rayados, además, aseguró que se ilusiona con ser convocado a la Copa del Mundo. “El trabajo individualmente es el que se refleja en mi club, y por eso creo estoy acá; trato de dar lo mejor en cada momento, en cada partido, que me tocara entrara como hoy, tratar de dar lo mejor, esperemos que dios quiera sea así y pueda estar“, afirmó ilusionado el goleador de La Pandilla, que intentará sumar más minutos ante Corea del Sur.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Muy conservador? David Faitelson advirtió a Javier Aguirre a un año del Mundial 2026

Desde su llegada al futbol mexicano, Germán Berterame convirtió 72 goles y aportó 19 asistencias en 229 partidos, entre sus pasos por Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey. Esas estadísticas, sumado a una actualidad estelar en el equipo regio, lo llevaron a la Selección Mexicana. ¿Podrá ganarse un lugar en la lista del Mundial 2026?