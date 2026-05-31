Cabo Verde mete en problemas a México para el último partido amistoso ante Serbia

Este domingo Cabo Verde disputó un duelo amistoso ante Serbia, próximo rival de la Selección Mexicana. El equipo de Javier Aguirre disputará este último juego de preparación rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Nemesio Diez, lo que marcará su despedida para que pueda irse a esta justa deportiva, pero el equipo de la isla le ha puesto un reto grande.

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Cabo Verde goleó a Serbia

Y es que en su enfrentamiento ante los serbios Cabo Verde logró conseguir un marcador favorable goleando 3-0 a su rival gracias a Marco Soares. Este es el equipo que clasificó a este Mundial por primera vez en su historia, por lo que llama la atención el marcador y le deja un parámetro al equipo de Javier Aguirre ante los ojos del mundo.

Luego del duelo de ayer ante Australia, México no fue bien visto por la afición de cara al Mundial, ya que sólo pudo conseguir un marcador favorable por la mínima y con un funcionamiento que durante varios partidos no ha sido fijo. De esta manera, el marcador de obtienen los Tiburones Azules deja un reto a superar para el próximo jueves 4 de junio.

Para muchos, el hecho de que un equipo que podría ser como ese “caballo negro” en los eventos tenga un mejor resultado que una escuadra consolidada como México es algo que se castiga con mucha crítica, sobre todo de cara a la Copa del Mundo, lo ideal para los nacionales sería vencer a Serbia por goleada como lo hizo Cabo Verde.

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El camino de Cabo Verde

El tema aquí es que esto sería como minimizar al rival cuando en realidad, están en esta justa mundialista debido a que vencieron a Camerún, Angola y Libia, por lo que su camino no fue tan sencillo, pues lo hicieron de manera directa y hoy están demostrando que son capaces como cualquier selección, aunque a veces se piense lo contrario.

En síntesis