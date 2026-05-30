El equipo al mando de Javier Aguirre venció a los Socceroos y ya tiene confirmado a su próximo rival en la previa al Mundial 2026.

Por un nuevo encuentro amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana derrotó 1-0 a Australia con anotación de Johan Vásquez en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Sin descanso, el equipo tiene un próximo desafío.

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El Tri se arma paral a gran cita mundialista. El entrenador Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en un trabajo en conjunto con los clubes y la Liga MX, prepararon diversos amistosos por fuera de las Fecha FIFA para tener más partidos para probar jugadores y pulir detalles del juego.

Triunfo y a seguir la preparación 🇲🇽



Con gol de Johan Vásquez, nos llevamos la victoria ante Australia en el Rose Bowl de cara al gran debut. 🤩#SomosMéxico | #ÚltimaEscala | @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/kxAHLulT8R — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 31, 2026

Este duelo ante los Socceroos no es uno más y ahora tendrá otro compromiso más para seguir preparándose. El próximo rival será Serbia, que a diferencia de los oceánicos no se clasficaron al torneo. El partido será el próximo jueves 4 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

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Y, tras este juego en la casa de los Diablos Rojos, se terminará la preparación ya que luego el conjunto nacional afrontará el reto de pasar en el Grupo A del certamen nacional. Cabe recordar que compartirá zona con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

En síntesis

Selección Mexicana venció 1-0 a Australia con gol de Johan Vásquez en Pasadena.

venció 1-0 a Australia con gol de Johan Vásquez en Pasadena. 4 de junio jugarán el próximo amistoso contra Serbia en Toluca a las 20:00.

jugarán el próximo amistoso contra Serbia en Toluca a las 20:00. Grupo A del Mundial lo compartirán con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.