El experimentado delantero mexicano no será parte del duelo del Tri ante los Socceroos por el amistoso internacional.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Javier Aguirre no contará con un jugador que es una pieza titular. El delantero Raúl Jiménez no será parte del compromiso y estará en el banquillo. El jugador se incoporó al equipo de manera reciente y tuvo pocos entrenamientos con sus compañeros en la preparación de este cotejo.

¿Quién será el reemplazo de Raúl Jiménez en México vs. Australia?

Con esta noticia, el delantero mexicano Guillermo Martínez se suma a la alineación titular y será la referencia de área para sus compañeros. A sus costados estarán dos delanteros que intentarán servirle balones para dejarlo de cara al gol: Alexis Vega y Orbelín Pineda.

¿Cuál será la alineación de México vs. Australia sin Raúl Jiménez?

Sin Raúl Jiménez, el conjunto tricolor formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Socceroos: Rángel; Sánchez, Vásquez, L.Chávez, M.Chávez; Fidalgo, Romo, Álvarez; Pineda, Martínez y Vega.