Después de tres partidos en los que los resultados le quedaron a deber a Guillermo Ochoa, este sábado el exarquero de la Selección Nacional consiguió su primer triunfo con el AL Limassol de Chipre, después de que su equipo venciera 4-1 al Anorthosis. Lamentablemente, la única anotación que consiguió el rival en el encuentro fue por una gran falla que tuvo el portero mexicano al momento de intentar atajar el balón.

El error de Guillermo Ochoa

Corría el minuto 19 cuando el Limassol ya iba ganando por una anotación de Christoforos Frantzis cuando llegó el empate en una desafortunada jugada a balón parado. Stefan Vukic que estaba en el área esperando el remate logró dar un buen salto que sólo cabeceó y se fue a la manos de Ochoa, pero cuando choca la pelota le dobla las manos al portero y termina por ser la igualada en el marcador.

El señalado en esa jugada fue precisamente Memo porque pese a que adivina a dónde irá el balón no logra atajarla. Lo bueno para el arquero nacional es que sus compañeros Sergio Conceicao, Andreas Makris y Morgan Ferrier terminaron por conseguir sus anotaciones para darle a Ochoa su primera victoria al frente de la escuadra de Chipre.

Ochoa cada vez más lejos de Selección Mexicana

El hecho de que esta sea su primer triunfo y anteriormente se mantuviera con goleadas, hicieron que de nueva cuenta Javier Aguirre no lo considerara en la convocatoria para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre. Ahora, este error podría aún costarle y que ese lugar que sigue esperando en el Mundial del 2026 sea utilizado por Carlos Acevedo como en esta ocasión, aunque seguramente estará peleando por asistir a su sexta Copa del Mundo.