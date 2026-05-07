De Efraín Juárez a Keylor Navas: las claves de Pumas UNAM para eliminar a América y buscar ser campeón de la Liga MX

Los Felinos buscan dejar en el camino a un gigante para consolidarse como candidatos al título.

Una de las series que está animando la Liguilla del Clausura de la Liga MX es la que está enfrentando a Pumas UNAM y América. Tras la igualdad 3-3 en el encuentro de ida, la serie se define este domingo en el Estadio Universitario con una clara premisa: los Felinos buscarán aferrarse a algunos puntos claves que les permitieron llegar a esta instancia siendo más que competitivos.

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Uno por uno: los puntos fuertes de Pumas para ser campeón

Para empezar, hay que hablar del padre del niño. Efraín Juárez conoce de memoria el mundo Pumas y fue capaz de dejar atrás momentos de adversidad en los que su continuidad fue duramente cuestionada el año pasado. De cara al 2026, confeccionó un plantel sin realizar demasiados cambios, tocando piezas precisas, como el mejor de los cirujanos.

Efraín Juárez es el líder del proyecto Pumas. (GETTY IMAGES)

Culminó la primera etapa como líder gracias a 10 victorias, seis derrotas y una sola derrota que le permitieron cosechar 36 puntos. Su esquema puede mutar dependiendo de los jugadores que tenga a disposición, por lo que los cinco defensores con los que enfrentó a América en la ida pueden pasar a ser cuatro sin dudas mediante.

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Si el proyecto Pumas marcha sobre ruedas es porque cuenta con un líder como Keylor Navas. El costarricense llegó directo a México tras su breve experiencia por el futbol argentino y se transformó en capitán del equipo en cuestión de semanas. Su jerarquía está intacta y su legado le permite llevar adelante una plantilla que lo sigue ciegamente.

Keylor Navas es el gran referente de la plantilla de Pumas UNAM. (GETTY IMAGES)

Uno de los aspectos que más se destaca en la familia Felina es el apoyo de la afición. Por la ventaja de localía que obtuvieron tras una primera fase excelente, se aseguró definir en casa cada una de las series que dispute. La Rebel es la encargada de poner la fiesta que es acompañada por miles de espectadores cada vez que se abren las puertas del estadio.

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En medio de la enorme polémica por los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana en medio de la definición de un campeonato, Pumas fue uno de los equipos que menos afectado se vio. Memote Martínez fue el único citado por Javier Aguirre, por lo que su alineación casi no se vio afectada para el alivio de Juárez.

Guillermo Martínez se perderá la Liguilla con América. (GETTY IMAGES)

El buen juego de Pumas, los ataques directo que genera por banda, más el apoyo de la afición que se respalda dentro del campo con un líder como Navas y una plantilla completa, parece ser el combo perfecto que necesitaban los Universitarios para ilusionarse con conseguir el título de la Liga MX que tanto anhelan.

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En síntesis