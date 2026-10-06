¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Chile por el amistoso internacional

La Selección Mexicana se medirá a la Selección de Chile en el cierre de la Fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre este martes 6 de octubre. Con el silbatazo inicial pactado para las 20:30 horas (tiempo del centro de México), el choque se escenificará sobre la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum en California, Estados Unidos.
Un prometedor empate 1-1 frente a Colombia, un gris 1-1 ante Perú y una dolorosa caída 0-3 contra Estados Unidos obligan al cuadro tricolor a buscar un resultado positivo ante el combinado andino. Sin embargo, el equipo comandado por Rafael Márquez encarará el compromiso sin la presencia de Gilberto Mora, una de sus piezas más destacadas en el medio campo.
Gilberto Mora no estará disponible frente a Chile debido a que rompió filas con la delegación nacional en este parón internacional. El combinado mexicano confirmó el pasado sábado que el mediocampista fue desafectado por molestias musculares, regresando a la disciplina de los Xolos de Tijuana para continuar con sus trabajos de rehabilitación.
Por su parte, la escuadra chilena atraviesa una etapa de reestructuración tras quedar al margen de la Copa del Mundo. Durante la presente Fecha FIFA, el conjunto sudamericano cosechó derrotas 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos; ubicados en la posición 49 del Ranking FIFA, el escenario exige a Rafa Márquez la obtención de su primer triunfo al frente del Tri.
Rafael Márquez registra dos empates y una derrota en sus primeros partidos con el Tri.
La posible alineación de México
- Alex Padilla
- Jorge Sánchez
- Víctor Guzmán
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Denzell García
- Luis Chávez
- Santiago Sandoval
- Isaías Violante
- Hugo Camberos
- Armando González
La posible alineación de Chile
- Brayan Cortés
- Felipe Salinas
- Jonathan Villagra
- Iván Román
- Gabriel Suazo
- Vicente Pizarro
- Felipe Loyola
- Agustín Arce
- Darío Osorio
- Gonzalo Tapia
- Lucas Cepeda
En síntesis
- México vs. Chile se jugará este 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum.
- Gilberto Mora es baja de México por lesión muscular y regresó a Tijuana.
- Rafael Márquez buscará su primer triunfo al frente de México a las 20:30 horas.