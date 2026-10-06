¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Chile por el amistoso internacional

El Tri se enfrentará a la selección chilena este martes, con la presencia de Gilberto Mora siendo una de las principales preguntas entre los fanáticos.

La Selección Mexicana se medirá a la Selección de Chile en el cierre de la Fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre este martes 6 de octubre. Con el silbatazo inicial pactado para las 20:30 horas (tiempo del centro de México), el choque se escenificará sobre la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum en California, Estados Unidos.

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Un prometedor empate 1-1 frente a Colombia, un gris 1-1 ante Perú y una dolorosa caída 0-3 contra Estados Unidos obligan al cuadro tricolor a buscar un resultado positivo ante el combinado andino. Sin embargo, el equipo comandado por Rafael Márquez encarará el compromiso sin la presencia de Gilberto Mora, una de sus piezas más destacadas en el medio campo.

Gilberto Mora no estará disponible frente a Chile debido a que rompió filas con la delegación nacional en este parón internacional. El combinado mexicano confirmó el pasado sábado que el mediocampista fue desafectado por molestias musculares, regresando a la disciplina de los Xolos de Tijuana para continuar con sus trabajos de rehabilitación.

Por su parte, la escuadra chilena atraviesa una etapa de reestructuración tras quedar al margen de la Copa del Mundo. Durante la presente Fecha FIFA, el conjunto sudamericano cosechó derrotas 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos; ubicados en la posición 49 del Ranking FIFA, el escenario exige a Rafa Márquez la obtención de su primer triunfo al frente del Tri.

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Rafael Márquez registra dos empates y una derrota en sus primeros partidos con el Tri.

La posible alineación de México

Alex Padilla

Jorge Sánchez

Víctor Guzmán

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Denzell García

Luis Chávez

Santiago Sandoval

Isaías Violante

Hugo Camberos

Armando González

La posible alineación de Chile

Brayan Cortés

Felipe Salinas

Jonathan Villagra

Iván Román

Gabriel Suazo

Vicente Pizarro

Felipe Loyola

Agustín Arce

Darío Osorio

Gonzalo Tapia

Lucas Cepeda

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En síntesis