Fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana campeona del Mundial Sub 17 de 2011, pero su carrera tomó un rumbo inesperado.

Hay varios futbolistas en la historia que apuntaban a convertirse en grandes figuras, pero cuya carrera terminó derrumbándose de un momento a otro. Ya sea por lesiones, malas decisiones o falta de continuidad, muchos talentos no lograron cumplir con sus objetivos.

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Uno de esos casos es el de Julio “La Momia” Gómez, uno de los grandes héroes de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 de 2011. Aquel torneo, disputado en territorio mexicano, terminó con el Tri levantando el trofeo ante su afición y el mediocampista quedó grabado para siempre en la memoria de los mexicanos por su actuación en esa competición.

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El momento más recordado llegó en las semifinales frente a Alemania. Durante el encuentro, Gómez sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una importante herida y obligó a que los médicos le colocaran un vendaje. Lejos de abandonar el partido, regresó al campo con la cabeza cubierta, una imagen que le dio el apodo de “La Momia”. Minutos después marcó una espectacular chilena para sellar el 3-2 definitivo y clasificar a México a la gran final.

Luego, la Selección Mexicana coronó un torneo histórico al imponerse frente a Uruguay en el Estadio Azteca y conquistar su segundo Mundial Sub-17. Aquella generación quedó para siempre en la historia del futbol mexicano y Julio Gómez fue uno de los nombres más recordados.

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Lejos de los estadios que alguna vez lo vieron brillar, Julio “La Momia” Gómez construyó una nueva vida en Estados Unidos. El exfutbolista mexicano combina su participación en partidos amateurs con su trabajo diario en la construcción, oficio que desempeña desde hace varios años y que suele mostrar en sus redes sociales.

Toda la carrera de Julio “La Momia” Gómez en el fútbol

Pachuca (2011-2013)

(2011-2013) Guadalajara (Chivas) (2014)

(2014) Correcaminos de la UAT (2015)

(2015) Cafetaleros de Tapachula (2015)

(2015) Chiapas FC (2016)

(2016) Coras de Tepic (2016-2017)

(2016-2017) Zacatepec (2017)

(2017) Cruz Azul Hidalgo (2018)

(2018) Loros de Colima (2018-2019)

(2018-2019) Coras de Tepic (2019-2020)

(2019-2020) San José Fútbol Club (2020)

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