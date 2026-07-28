Renuncia Pizarro: ¿A quién exigen los fans como nuevo técnico?

Ante la salida de Guido Pizarro, ya hay algunos candidatos que la afición está pidiendo como su reemplazo.

Este martes, la afición de Tigres amaneció con la noticia de que Guido Pizarro había dejado el cargo de director técnico del club. Aunque hay varios rumores respecto a su salida, no se han confirmado las razones exactas. Aún así, todo apunta a que las diferencias con la presidencia nueva, comandada por Carlos Emilio González.

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El también exjugador del equipo mencionó en su carta que sí hubo situaciones en las que no se llegó a ciertos acuerdos. Es por ello, que en el comunicado donde notificó Tigres su salida, menciona que Hernán Elizondo tomará las riendas del equipo de manera interina, siendo acompañado por Carlos Turribiates, ambos encargados de la Sub 21 y Sub 19, respectivamente.

Ante ello, el periodista Diego Armando Medina, le pidió a los seguidores del conjunto de la UANL que revelaran algunos de los nombres de directores técnicos que les gustaría para que tomaran las riendas de la plantilla, por lo que varios estrategas que están desempleados o que tuvieron buen paso con algunas plantillas son los que más suenan.

¿Qué DT’s quiere la afición de Tigres?

De acuerdo con lo que algunos han mencionado, en el listado están: Marcelo Bielsa, quien no tuvo buena participación en el Mundial con Uruguay; Ricardo Gareca quien tuvo un paso importante en la Selección de Perú; Marcelo Gallardo, que dejó River Plate, tras un momento inexplicable con el cuadro argentino; Vicente Sánchez, que en su última participación con Emelec no salió victorioso.

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Entre los elegidos también están Robert Dante Siboldi, que si bien no salió en buenos términos de la institución, esto sucedió con la anterior directiva, por lo que sí podrían buscarlo. Y entre las opciones que parecen menos viables, estaría André Jardine, quien aún no debuta en torneo oficial en el Shabab Al-Ahli Dubai FC.

En síntesis