Los aficionados expresaron su disgusto con dos futbolistas convocados por la Selección Mexicana

La afición mexicana mostró su disconformidad por la convocatoria de dos futbolistas al combinado nacional de cara a la Fecha FIFA.

Por Agustín Zabaleta

La Selección Mexicana dios a conocer la lista de los jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre, donde el Tri se medirá en juegos amistosos ante Uruguay Paraguay, dos conjuntos sudamericanos que tienen su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Si bien hubo grandes sorpresas, regresos y ausencias, existió también la convocatoria de varios jugadores que no son del agrado de la afición mexicana, pero hay dos que se llevaron todas las críticas: Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez, ambos jugadores de las Águilas.

Ante esto, algunos comentarios se vieron en las redes sociales y reprocharon la elección: “No le miro mérito a la convocatoria de Kevin y Alexis; si bien Kevin en los dos últimos partidos ha subido su nivel, siento que hay mejores por el momento. Y en vez de Alexis hubiera metido al Canelo Angulo. De ahí en fuera pues todo ok“.

Otros le intentaron buscar alguna explicación a sus convocatorias: “Lo único que le veo de lógica a la convocatoria de Alexis y Kevin es que quieran subirles el precio para que el América los venda más fácil“. “Jajaja Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez“, “Otra vez alvarez y Gutiérrez nmms“, fueron otros mensajes que se vieron en ‘X’, ex Twitter.

La afición apuntó contra Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez tras ser convocados a la Selección Mexicana

En síntesis

  • La Selección Mexicana reveló la lista de convocados para los juegos amistosos de noviembre contra Uruguay y Paraguay.
  • Los aficionados mexicanos expresaron su disgusto en redes sociales por la convocatoria de Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez.
  • Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez son mencionados en los comentarios como jugadores que no tienen mérito para ser convocados.
