La Selección Mexicana dios a conocer la lista de los jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre, donde el Tri se medirá en juegos amistosos ante Uruguay y Paraguay, dos conjuntos sudamericanos que tienen su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Publicidad

Publicidad

Si bien hubo grandes sorpresas, regresos y ausencias, existió también la convocatoria de varios jugadores que no son del agrado de la afición mexicana, pero hay dos que se llevaron todas las críticas: Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez, ambos jugadores de las Águilas.

Tweet placeholder

Ante esto, algunos comentarios se vieron en las redes sociales y reprocharon la elección: “No le miro mérito a la convocatoria de Kevin y Alexis; si bien Kevin en los dos últimos partidos ha subido su nivel, siento que hay mejores por el momento. Y en vez de Alexis hubiera metido al Canelo Angulo. De ahí en fuera pues todo ok“.

Publicidad

Publicidad

Otros le intentaron buscar alguna explicación a sus convocatorias: “Lo único que le veo de lógica a la convocatoria de Alexis y Kevin es que quieran subirles el precio para que el América los venda más fácil“. “Jajaja Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez“, “Otra vez alvarez y Gutiérrez nmms“, fueron otros mensajes que se vieron en ‘X’, ex Twitter.

La afición apuntó contra Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez tras ser convocados a la Selección Mexicana

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresas, regresos y ausencias en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En síntesis