Se revelaron los uniformes que usará el Tri en la Fase de Grupos del certamen internacional ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y apenas quedan 10 días para el inicio del torneo internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Ahora, el sitio especilalizado Footy Headlines reveló los uniformes que usará el Tri en la Fase de Grupos ante los africanos, Corea del Sur y República Checa. Si bien aún está en la última etapa de preparación para el torneo, se conoció un detalle clave cuando dispute la primera fase del torneo.

De acuerdo con la información compartida, para el encuentro inaugural tendrá la tradicional playera de color verde. El segundo duelo, que será en el Estadio Akron ante los asiáticos, los locales llevarán la equipación negra. Finalmente, para el encuentro ante los europeos, el equipo nacional se vestirá de blanco y así usar los tres uniformes.

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Y agregaron: “El Tri está listo para mostrar su vestuario completo del torneo de inmediato, vistiendo tres camisetas totalmente diferentes en sus tres partidos de la fase de grupos. Según el calendario filtrado, México debutará en casa contra Sudáfrica con su tradicional camiseta verde, cambiará a su tercera equipación negra para el segundo partido contra Corea del Sur y cerrará la fase de grupos contra la República Checa con su camiseta blanca de visitante“.

Por último, también detallaron sobre la tipografía utilizada: “El texto conmemorativo, que detalla los equipos rivales, la fecha y la ciudad anfitriona, utiliza una tipografía similar, aunque no idéntica, a la de los nombres y números de los jugadores de la equipación local“.

¿Qué uniformes usaría México en la instancia de Playoffs?

De momento, no se conoce qué uniformes usaría el equipo a cargo de Javier Aguirre en caso de que se meta a la fase de eliminación directa, es decir, los 16avos de Final. Hay que recordar que para estas rondas, México podría mantenerse jugando en el Estadio Azteca si avanza como líder de la zona.

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En síntesis