El Mundial Sub-20 comenzará este fin de semana en Chile y, aunque no tiene la misma magnitud que la Copa del Mundo de mayores, despierta muchísimas expectativas. Para los jóvenes futbolistas es una gran oportunidad de mostrarse y buscar un lugar en la próxima cita mundialista absoluta que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, en la previa del certamen se desató un fuerte escándalo en la Selección de Colombia. A pocos días del debut, dos futbolistas que estaban en la consideración del entrenador César Torres fueron separados de la concentración por un caso de indisciplina que sorprendió a todo el país.

Se trata de John Edwin Montaño Preciado, jugador del Lommel de Bélgica, y Keimer Sandoval, que actualmente milita en el Crvena Zvezda de Serbia. Ambos quedaron fuera de la convocatoria tras incumplir las reglas internas del equipo, algo que no pasó inadvertido en un momento clave de la preparación.

El propio técnico César Torres explicó en conferencia de prensa que la decisión se tomó tras agotar todas las instancias: “Antes que futbolistas son seres humanos, y creemos que uno de nuestros deberes es formar personas responsables. Más allá de su talento, había aspectos disciplinarios que mejorar y finalmente se resolvió que no continuaran con el grupo”.

Con el correr de las horas, se filtraron detalles que confirmaron lo sucedido: ambos jugadores habrían sido sorprendidos consumiendo cerveza durante la concentración. En el programa radial La FM Más Fútbol, el periodista Sebastián Heredia reveló que “al abrir la puerta de la habitación encontraron a los jugadores terminando con el minibar”, mientras que su colega Guillermo Arango comentó que “la cantidad de latas halladas fue realmente excesiva”.

¿Cuándo y contra quién debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

Mientras tanto, la atención también se centra en la Selección Mexicana, que debutará este domingo 28 de septiembre ante Brasil, para luego enfrentar a España el 1 de octubre y cerrar la fase de grupos contra Marruecos el 4 de octubre.