Dónde ver el México vs Chile por el Mundial Sub17 femenil

La Selección Mexicana Sub 17 femenil tendrá su segundo partido en el Mundial y esta vez se medirá frente a Chile para poder sumar sus primeros tres puntos.

La Selección Mexicana Femenil tendrá su segundo duelo de la fase de grupos en el Mundial Sub 17, después de haber caído en su debut ante España, el cuadro de Miguel Gamero quiere concretar sus primeros tres puntos en el Grupo F para no perder las esperanzas de conseguir un mejor resultado que en aquel 2018 cuando fueron subcampeonas.

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Hasta el momento, el conjunto Tricolor se ubica en la posición número cuatro del grupo, es decir, en último lugar. Y es que después de que las españolas las vencieran se colocaron como las líderes. Mientras que en el duelo entre Australia y Chile el empate les hizo sumar un punto a ambas y quedar por encima del combinado nacional.

Este duelo tendrían que ganarlo sí o sí, porque así evitan que las chilenas sumen más y tomando en cuenta la reacción de España en el primer juego no dejaría sumar a las australianas, por lo que de vencer estarían quedándose con los tres puntos en el segundo puesto. Un empate podría complicarles su clasificación a la siguiente ronda.

¿Cuándo y a qué hora es el Chile vs México?

Este enfrentamiento ante Chile se llevará a cabo el día de mañana jueves 22 de octubre a las 12:00 horas del centro de México en el Complejo de Fútbol de la Academia Mohammed VI (Rabat, Marruecos). En este partido está la oportunidad de las mexicanas de poder reponerse de ese primer golpe en su debut y buscar la clasificación.

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¿Dónde ver el partido de México?

Este enfrentamiento será transmitido por varios canales. En primera opción por TUDN en televisión por cable, mientras que también en su plataforma de streaming, ViX Premium. La otra opción es mediante la app de FIFA+ en colaboración con DAZN. A diferencia del primer juego, en esta ocasión no irá por TV abierta.

En síntesis