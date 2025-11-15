En busca de reencontrarse con su mejor versión y recuperar la confianza de su afición, México volverá a disputar un amistoso internacional como el siguiente paso de su puesta a punto, cuando se mida ante Paraguay en el segundo partido de esta jornada FIFA de selecciones nacionales. En este escenario, descubre cuándo y dónde se jugará el encuentro.

En su primer compromiso de esta fecha, el ‘Tri’ igualó 0-0 con Uruguay en la ciudad de Torreón, en una actuación que dejó a todos con mal sabor de boca más allá de haberlo hecho mejor que su rival. Ante la ‘Albirroja’, la Selección Mexicana buscará cortar una sequía de cinco juegos sin ganar, que acumula de los últimos amistosos del 2025.

Fecha del amistoso internacional entre México y Paraguay:

El encuentro entre los equipos de Javier Aguirre y Gustavo Alfaro se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre, y será la última presentación de la Selección Mexicana en el año y hasta marzo. El cotejo entre norteamericanos y sudamericanos está estipulado para comenzar a las 19.30 horas del Centro de México (22.30 hora Paraguay).

Sede del amistoso internacional entre México y Paraguay:

El partido entre el ‘Tri’ y la ‘Albirroja’ tendrá lugar en el estadio Alamodome, localizado en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos. Tras el partido jugado en suelo mexicano, la escuadra nacional vuelve a irse al país vecino por motivos comerciales y de patrocinio. El recinto cuenta con capacidad para 65 mil espectadores, pero se espera un marco mucho más reducido el próximo martes.

El Alamodome de San Antonio espera por la Selección de México.

Transmisión del amistoso internacional entre México y Paraguay:

El enfrentamiento entre los conjuntos de CONCACAF y CONMEBOL será transmitido en vivo y en directo por múltiples pantallas en el territorio mexicano: se podrá sintonizar por televisión a través de las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7, mientras que también se podrá seguir de manera online, vía streaming, por medio de las plataformas de ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Historial entre México y Paraguay antes del amistoso internacional:

A lo largo de la historia, la Selección Mexicana mantiene una ventaja de 6 partidos sobre la Selección Paraguaya. En su totalidad, se vieron las caras en 21 ocasiones, con un saldo de 11 victorias para el ‘Tri’, 5 triunfos para la ‘Albirroja’, y 5 empates. Su último cruce se desarrolló en agosto del 2022, cuando México cayó por 1-0 ante Paraguay (gol de Derlis González). ¿Quién se impondrá esta vez?

