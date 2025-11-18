Este martes se disputará el segundo juego de la Fecha FIFA de noviembre donde la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay en un duelo amistoso. El encuentro de esta noche a las 19:30 horas del centro del país, será el último de este año para el cuadro Tricolor previo al Mundial 2026, donde el conjunto tendrá que mejorar lo mostrado.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, respecto al partido que sostuvo México ante Uruguay, habrá 7 cambios en el plantel, ya que espera darle minutos a algunos de los elementos que llamó en esta Fecha FIFA, de esta manera sólo cuatro de estos jugadores que vimos en el duelo pasado estarían repitiendo en la alineación.

Tweet placeholder

La misma fuente confirma que Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez serán los únicos que se mantienen, por lo que dentro del plantel habrá más cambios, incluso en la portería. Y es que de acuerdo con David Medrano de Azteca Deportes Luis Ángel Malagón mantiene una lesión que le daría oportunidad a Carlos Acevedo.

Publicidad

Publicidad

Alineación probable de México

Carlos Acevedo

Mateo Chávez

César Montes

Johan Vásquez

Kevin Álvarez

Edson Álvarez

Erik Lira

Obed Vargas

Gilberto Mora

Raúl Jiménez

Armando González

Alineación probable de Paraguay

Orlando Gill

Juan Jose Cáceres

Gustavo Gómez

Blas Riveros

Junior Alonso

Diego Gómez

Damián Bobadilla

Miguel Almirón

Diego González

Álex Arce

Julio Enciso

ver también Mientras la afición de México lo quiere fuera, el DT de Paraguay se expresa distinto de Javier Aguirre

En síntesis

El partido amistoso México vs Paraguay se jugará el martes 18 de noviembre a las 19:30 horas (centro de México).

se jugará el a las (centro de México). Habrá siete cambios en la alineación de México respecto al juego contra Uruguay; Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez repiten.

en la alineación de México respecto al juego contra Uruguay; repiten. La probable alineación de México incluye a Carlos Acevedo en la portería y a los jóvenes Obed Vargas y Gilberto Mora.

Publicidad