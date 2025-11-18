Este martes se disputará el segundo juego de la Fecha FIFA de noviembre donde la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay en un duelo amistoso. El encuentro de esta noche a las 19:30 horas del centro del país, será el último de este año para el cuadro Tricolor previo al Mundial 2026, donde el conjunto tendrá que mejorar lo mostrado.
De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, respecto al partido que sostuvo México ante Uruguay, habrá 7 cambios en el plantel, ya que espera darle minutos a algunos de los elementos que llamó en esta Fecha FIFA, de esta manera sólo cuatro de estos jugadores que vimos en el duelo pasado estarían repitiendo en la alineación.
La misma fuente confirma que Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez serán los únicos que se mantienen, por lo que dentro del plantel habrá más cambios, incluso en la portería. Y es que de acuerdo con David Medrano de Azteca Deportes Luis Ángel Malagón mantiene una lesión que le daría oportunidad a Carlos Acevedo.
Alineación probable de México
- Carlos Acevedo
- Mateo Chávez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Kevin Álvarez
- Edson Álvarez
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Raúl Jiménez
- Armando González
Alineación probable de Paraguay
- Orlando Gill
- Juan Jose Cáceres
- Gustavo Gómez
- Blas Riveros
- Junior Alonso
- Diego Gómez
- Damián Bobadilla
- Miguel Almirón
- Diego González
- Álex Arce
- Julio Enciso
ver también
Mientras la afición de México lo quiere fuera, el DT de Paraguay se expresa distinto de Javier Aguirre
En síntesis
- El partido amistoso México vs Paraguay se jugará el martes 18 de noviembre a las 19:30 horas (centro de México).
- Habrá siete cambios en la alineación de México respecto al juego contra Uruguay; Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez repiten.
- La probable alineación de México incluye a Carlos Acevedo en la portería y a los jóvenes Obed Vargas y Gilberto Mora.