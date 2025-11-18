El pasado fin de semana la Selección Mexicana disputó su primer juego de la Fecha FIFA ante Uruguay. Luego de que la escuadra nacional empatara a ceros en el TSM de Torreón, la afición se les fue encima tanto a los jugadores como a Javier Aguirre, abucheando y demás, por lo que los futbolistas reiteraron porqué siempre juegan en Estados Unidos.

Ante esto, el mismo director técnico de la escuadra nacional, el “Vasco” Aguirre dio a conocer que quien no aguanta este tipo de críticas no sirve para estar en el equipo, pero al final estará de acuerdo en mantenerlos de cara al Mundial 2026, ya que fueron justo Raúl Jiménez y el capitán Edson Álvarez quienes mostraron esa molestia.

¿En qué estadio se jugará el México vs Paraguay?

Ahora, el encuentro de este martes 18 de noviembre será precisamente en Estados Unidos, especialmente en el Alamodome de Houston, Texas. El propio periodista, Gibrán Araige de TUDN mencionó que este recinto tiene capacidad hasta para 65 mil asistentes, pero que las entradas estaban bajas, puesto que no había ni 30 mil vendidas.

La respuesta de la afición en “el otro lado” tampoco está siendo muy buena, pero este martes durante el partido se sabrá también si la molestia no se hace presente como pasó en México, aunque se espera que el equipo pueda vencer a Paraguay como lo hizo el país vecino con un contundente 2-1 en su partido del fin de semana.

¿Dónde ver el México vs Paraguay?

El partido será transmitido este martes 18 de noviembre a través de televisión abierta y en plataformas de streaming y web. Se podrá sintonizar mediante el Canal 7 de Azteca Deportes, así como en su portal y app; mientras que a través de TUDN se verá en Canal 5 y también mediante su plataforma de paga en ViX Premium.

