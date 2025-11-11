Luego de que este lunes México perdiera su tercer partido de la Fase de Grupos ante Suiza con un marcador de 3-1, se sabía que el equipo estaba prácticamente eliminado de la competencia, pero hoy se confirmó que clasificó a los 16vos de Final del Mundial Sub 17 en Catar, por lo que ahora se enfrentará en la siguiente ronda a Argentina.

¿Por qué México clasificó a 16vos?

Todo dependía del encuentro de hoy entre Arabia Saudita y Mali y es que el resultado haría un empate que tendría que decidirse por otro criterio. La derrota del conjunto árabe hizo que se analizara ahora el Fair Play y por ello, el conjunto Tricolor tuvo la oportunidad de entrar como octavo tercer lugar y de esa manera clasificar a esta nueva ronda.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA del Mundial Sub 17?

De acuerdo con lo estipulado en el reglamento, las 32 selecciones que clasifiquen en la fase de grupos se van directamente a los 16vos en enfrentamientos que se darán de la siguiente manera: Los 32 equipos que se clasifiquen en la fase de grupos disputarán los dieciseisavos de final según la clasificación por rendimiento tras la fase de grupos, siguiendo el calendario que se indica a continuación:

1er ganador de grupo del ranking v 8º tercero de grupo del ranking

2º ganador de grupo del ranking v 7º tercero de grupo del ranking

3er ganador de grupo del ranking v 6º tercero de grupo del ranking

4º ganador de grupo del ranking v 5º tercero de grupo del ranking

5º ganador de grupo del ranking v 4º tercero de grupo del ranking

6º ganador de grupo del ranking v 3er tercero de grupo del ranking

7º ganador de grupo del ranking v 2º tercero de grupo del ranking

8º ganador de grupo del ranking v 1er tercero de grupo del ranking

9º ganador de grupo del ranking v 12º segundo de grupo del ranking

10º ganador de grupo del ranking v 11º segundo de grupo del ranking

11º ganador de grupo del ranking v 10º segundo de grupo del ranking

12º ganador de grupo del ranking v 9º segundo de grupo del ranking

1er segundo de grupo del ranking v 8º segundo de grupo del ranking

2º segundo de grupo del ranking v 7º segundo de grupo del ranking

3er segundo de grupo del ranking v 6º segundo de grupo del ranking

4º segundo de grupo del ranking v 5º segundo de grupo del ranking

Como especificaciones, se menciona que las selecciones que pertenecen a un mismo grupo no se enfrentarán en esta ronda, si dependiendo de la tabla así fuera; el equipo que haya terminado como ganador del grupo jugará en su lugar contra el siguiente equipo posible de entre los segundos clasificados o terceros clasificados; así México se medirá ante Argentina.

¿Cómo ayudó el Fair-Play a México en el Mundial Sub 17?

El criterio para desempatar en esta competencia es precisamente el tema del “Juego Limpio”, por lo que las tarjetas rojas que tuvo el conjunto de Arabia Saudita le permitieron a los nacional conseguir ese puesto como mejor octavo tercer lugar y de esa manera colarse en la clasificación junto al resto de las 31 selecciones.

En síntesis

México clasificó a Octavos de Final del Mundial Sub 17 en Catar como octavo mejor tercero .

clasificó a del en como . La derrota de Arabia Saudita y el criterio de Fair Play permitieron la clasificación de México.

y el criterio de permitieron la clasificación de México. México se enfrentará a Argentina en la siguiente ronda, según el reglamento de la FIFA.

