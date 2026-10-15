Atención Selección Mexicana: DT de Porto confía en sacar la mejor versión de Santiago Giménez

El entrenador italiano se expresó de gran manera sobre el centrodelantero que se encuentra en el centro de las críticas.

El presente de Santiago Giménez en el Porto dio un giro de aire fresco tras recibir palabras de aliento desde el banquillo técnico. El delantero mexicano busca afianzarse en el fútbol portugués en medio de una etapa de adaptación exigente, donde suma minutos de a poco para ganarse la confianza plena de Francesco Farioli dentro del esquema ofensivo de los Dragones.

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Estas novedades captan la atención inmediata de la Selección Mexicana de cara a los próximos compromisos internacionales. Tras confirmarse que Raúl Jiménez permanecerá de baja por lesión hasta 2027, la puerta del ataque nacional quedó abierta de par en par para que el exjugador de Cruz Azul asuma la titularidad y se consolide como el referente de área indiscutido para la Fecha FIFA que se aproxima.

Francesco Farioli apoyó a Santiago Giménez

El respaldo público de Farioli llegó luego de la derrota del Porto por 3-2 ante el Real Betis en la UEFA Champions League, donde el atacante ingresó en los minutos finales para ocupar una posición poco habitual sobre la banda derecha. A pesar de contar con escaso tiempo sobre el césped, Giménez generó dos ocasiones claras de gol, incluyendo un remate de cabeza en tiempo añadido que provocó una atajada brillante del portero rival.

Francesco Farioli respaldó públicamente a Santiago Giménez. (GETTY IMAGES)

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En la conferencia posterior al compromiso internacional, el técnico italiano valoró la entrega del futbolista azteca: “Hoy entró con un impacto muy positivo. Tuvo, si no me equivoco, dos buenas oportunidades en los minutos que jugó. En una de estas, el portero hizo un milagro. Nos dio lo que necesitábamos, no solo ofensivamente, sino también en el esfuerzo del equipo”.

Y además agregó: “Es otro jugador que llegó en los últimos días, así que necesita trabajar, necesita entrenar, mejorar, encontrar la forma correcta y seguro que nos ayudará”. De esta manera, el cuerpo técnico del Tri sigue bien de cerca sus pasos, entendiendo que el crecimiento del delantero en Europa resultará clave para llenar el vacío de gol en el equipo nacional durante los meses venideros.

En síntesis

Santiago Giménez busca afianzarse en el Porto bajo la dirección de Francesco Farioli.

busca afianzarse en el bajo la dirección de Francesco Farioli. Raúl Jiménez estará fuera de las canchas por lesión hasta el año 2027 .

estará fuera de las canchas por lesión hasta el año . Santiago Giménez jugó minutos de cambio en la derrota 3-2 ante el Real Betis.