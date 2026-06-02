Las promociones del Piojo Herrera

Miguel Herrera sigue a cargo de las oficinas de DiDi y todavía tiene mucho trabajo por hacer. En esta ocasión, el Director Técnico necesita que sus jugadores traigan ideas para la nueva promo de DiDi Food. Todo esto lo puedes ver en el nuevo episodio de la miniserie -estilo falso documental- Aquí Todos Juegan.

Publicidad

¿Un pollo gigante? Nah. ¿Hackear la alerta sísmica? Afuera. ¿Pescar sushi? ¿Es broma? No. ¿Un domo? Imposible. ¿Una moto con globos? No manches. ¿Una pizza gigante? Puede ser… pero. ¿Un freestyle? Eso sí le gusta al Piojo. La que no estaba muy contenta era la mimo.

El brainstorming era un desastre, pero el Piojo puso claridad en la pizarra y marcó las directivas básicas para su equipo: 4-3-3, simple y clásico. Así juega este equipo que ya tiene los combos futboleros listos. Quédate atento a las próximas novedades de DiDi y los próximos episodios de Aquí Todos Juegan.