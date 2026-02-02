Mientras en León ganaba 5 millones, el salario que pidió James Rodríguez al América

James Rodríguez tenía un objetivo claro para esta etapa final de su carrera: llegar en plenitud al Mundial 2026, que aparece como su última gran oportunidad para soñar con un logro importante junto a la Selección de Colombia. Sin embargo, ese plan por ahora no se está desarrollando como él esperaba.

Publicidad

Publicidad

Luego de finalizar su contrato con León, el mediocampista colombiano todavía no logró cerrar un acuerdo con ningún club. Mientras analiza su futuro, se entrena de manera individual junto a un preparador físico, con la intención de mantenerse en forma y no perder ritmo competitivo a la espera de una oportunidad.

En las últimas horas, surgió una posibilidad concreta dentro del fútbol mexicano. Según informó Juan Fútbol, James se habría ofrecido a través de sus representantes para jugar en el Club América en esta temporada, entendiendo que el conjunto azulcrema puede ser una vidriera ideal para relanzar su carrera.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente aseguró que el colombiano está dispuesto a resignar una parte importante de su salario con tal de llegar a Las Águilas. En su paso por León, James percibía alrededor de 5 millones de dólares por año, una cifra elevada para el mercado local.

Con ese contexto, el mediocampista habría pedido 3,5 millones de dólares por temporada al América, mostrando una clara señal de flexibilidad económica y dejando en evidencia su prioridad deportiva por sobre lo financiero en esta etapa de su carrera.

James Rodríguez no consigue club

ver también La inesperada propuesta de James Rodríguez a América tras las partidas de Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Mundial 2026

La situación del colombiano fue reforzada por Adrián Magnoli, periodista de DSports Radio, quien reveló que el panorama no es sencillo para el ex Real Madrid. “A James Rodríguez no lo quiere nadie. Lo rechazaron desde Barcelona y Liga de Quito de Ecuador, y en la MLS no hay ningún equipo haciendo un esfuerzo por él”, afirmó, dejando en claro que el futuro del jugador sigue siendo una incógnita.

Publicidad

Publicidad

En síntesis