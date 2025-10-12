Es tendencia:
Así quedó el Ranking ATP tras el título de Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot sorprendió a todos y se quedó con el título en China. El monesgasco ascendió 164 puestos en el Ranking ATP.

Por Patricio Hechem

Valentin Vacherot, el campeón en Shanghái
Valentin Vacherot, el campeón en Shanghái

Valentin Vacherot se consagró campeón este domingo del Masters 1000 de Shanghái luego de derrotar por 4-6, 6-3 y 6-3 a Arthur Rinderknech. De esta manera, los días y el torneo con más sorpresas del año en el circuito del tenis llegó a su fin.

Esta fue una final inédita entre el 204° del ranking, es decir Valentin Vacherot, contra el 54°, en este caso Arthur Rinderknech. El monegasco derrotó a Novak Djokovic en la semifinal, mientras que el francés hizo lo propio con Daniil Medvedev en dicha instancia.

Es así cómo ambos tenistas se encontraron de manera inesperada en la final del Masters 1000 de Shanghái. Como si fuera poco, ambos son primos, por lo que el partido quedó en familia y quien más celebrará es Valentin Vacherot luego de consagrarse campeón.

El Ranking ATP

Gracias a su título en China, el monegasco ascendió 164 puestos en el Ranking ATP y quedará 40° en la clasificación una vez que se actualice este lunes. Obviamente es el jugador que más posiciones escalo en la última semana, mientras que Arthur Rinderknech subió 28 casilleros y ahora es el 28° del mundo.

Los finalistas en Shanghái (Getty Images)

Los finalistas en Shanghái (Getty Images)

En relación al top10, solo hubo dos movimientos luego del M1000 de Shanghái: Lorenzo Musetti subió al 8° y Jack Draper bajó al 9°. Recordemos que el británico se lesionó y no jugará más en lo que resta del año y es por eso que viene descendiendo algunas posiciones.

Carlos Alcaraz no disputó el Masters 1000 de Shanghái, mientras que Jannik Sinner abandonó por lesión su partido contra Tallon Griekspoor en China. El español es el #1 del mundo y es casi seguro que termine en esta posición al finalizar el año.

PosiciónJugadorPuntos
Carlos Alcaraz11340
Jannik Sinner10000
Alexander Zverev5,930
Taylor Fritz4645
Novak Djokovic4580
Ben Shelton4100
Alex de Minaur3935
Lorenzo Musetti3645
Jack Draper3590
10°Karen Khachanov3190
28°Arthur Rinderknech (finalista en Shanghái)1602
40°Valentin Vacherot (campeón en Shanghái)1283
patricio hechem
Patricio Hechem
