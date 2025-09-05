Carlos Alcaraz se presentó este viernes en el Estadio Arthur Ashe, el recinto más grande del circuito, para enfrentar a Novak Djokovic por una de las semifinales del US Open 2025. El español venía de perder los últimos dos enfrentamientos con el serbio, pero en la previa era el favorito en el duelo.

Luego de dos horas y 23 minutos de juego, el joven murciano de 22 años superó a la leyenda balcánica de 38 -récord en títulos de Grand Slam con 24 consagraciones- por 6-4, 7-6 (4) y 6-2. Con un claro dominio a lo largo del juego, Alcaraz doblegó en tiros ganadores (31 a 15) a un Djokovic que se vio disminuido físicamente y que incluso llamó al fisioterapeuta tras la finalización del tie-break del segundo set.

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz?

Por su triunfo ante Novak Djokovic, Carlos Alcaraz se aseguró obtener 2,500,000 dólares por haber alcanzado la final del US Open 2025. El español ya había amarrado 1,260,000 de dólares por llegar a la semifinal, pero ahora incrementó su número.

Y lógicamente el español buscará lograr el trofeo máximo tanto a nivel título como por el dinero. Después de vencer a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz espera por su rival en la final del US Open 2025 que saldrá del enfrentamiento entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime.

Está claro que el gran favorito en esa semifinal es el italiano. Si el #1 del mundo gana, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarían en una final de Grand Slam por tercera vez consecutiva. Y el que se corone en el US Open 2025 se llevará 5 millones de dólares de ganancia.