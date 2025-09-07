El US Open 2025 ya conoce a su campeón. En una nueva actuación consagratoria, Carlos Alcaraz se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner en el estadio Artur Ashe para conquistar con el título del último Grand Slam del año y provocar un importante movimiento en el ranking ATP.

Desde el comienzo del partido el español de 22 años se mostró más enérgico que su rival y eso desembocó en una cómoda victoria en el primer set. Y si bien el italiano de 24 se recuperó en el segundo parcial para igualar el partido, en la tercera y cuarta manga volvió a prevalecer el juego del murciano, quien prácticamente duplicó a su oponente en tiros ganadores (41 a 21).

De esta manera, el español de 22 años obtuvo premio doble al derrocar al italiano en la cima de la clasificación para ubicarse nuevamente como N° 1 del mundo. Gracias a su victoria en Flushing Meadows, sumó 1,250 puntos y alcanzó las 10,840 unidades en su retorno al lugar más importante del ranking tras poco más de dos años luego de haberlo soltado en agosto del 2023.

Por su parte, el italiano, que defendía el título conseguido en 2024, perdió 700 puntos y bajó a la segunda posición después de casi 15 meses como el líder del circuito tenístico. Además, cayó por décima vez ante Alcaraz, segunda en tres finales de Grand Slam, en un historial que este domingo 7 de septiembre sumó su 15° partido.

El top 10 del Ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Posición Jugador País Puntos 1° Carlos Alcaraz España 10,840 2° Jannik Sinner Italia 10,780 3° Alexander Zverev Alemania 5,930 4° Novak Djokovic Serbia 4,830 5° Taylor Fritz Estados Unidos 4,675 6° Ben Shelton Estados Unidos 4,280 7° Jack Draper Gran Bretaña 3,690 8° Alex de Minaur Australia 3,545 9° Lorenzo Musetti Italia 3,505 10° Karen Khachanov Rusia 3,280

