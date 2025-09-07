La reacción de Donald Trump a la victoria de Carlos Alcaraz

El US Open 2025 terminó el ganador de este última edición resultó ser el español Carlos Alcaraz sobre el italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico sumó su segundo Grand Slam de Estados Unidos ante el #1 del Ranking ATP, que a su vez también era el campeón defensor.

ver también ¿A cuántos sets es el partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del US Open 2025?

Cuando realizó su último punto, el español estalló de júbilo y festejó al saber que había obtenido el último Grand Slam del año, el segundo para él en 2025 tras el Roland Garros. El italiano se quedó con los otros dos, Australia Open y Wimbledon.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, una de las notas de la jornada se la llevó el siempre protagonista Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Tras la consagración del ibérico, la cámara de la trasmisión del partido enfocó al mandatario y se lo vio sumamente serio, sin esbozar una sonrisa, quedando una posible sensación de que no estaba del todo contento por la victoria de Alcaraz.

Igualmente esto es una simple suposición, ya que el político nunca habló de manera negativa del tenista por lo que de momento podría ser apenas una casualidad de la toma de la cámara en ese momento. El norteamericano apareció en la previa del encuentro que generó revuelo y demoró el inicio del partido.

ver también ¡Con nuevo N° 1! Así quedó el ranking ATP tras el título de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

¿Cuántos Grand Slam ganó Carlos Alcaraz en toda su carrera?

Con esta conquista, el español de 22 años ganó su sexto Gran Slam, todos en el lapso de apenas 3 años. En 2022 ganó el US Open, en 2023 se quedó con Wimbledon, mientras que en 2024 se quedó con Roland Garros y Wimbledon. En el corriente año se quedó con los torneos francés y estadounidense.

Publicidad