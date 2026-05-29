La Inteligencia Artificial predijo quién será el campeón de la edición 2026 del Grand Slam de Francia tras las derrotas del serbio e italiano.

La edición 2026 del Roland Garros avanza a buen ritmo en la capital francesa y, en las últimas horas, se conoció la eliminación de Novak Djokovic en la Tercera Ronda en manos de Joao Fonseca. El brasileño venció al serbio en 5 sets: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

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El histórico tenista, #3 del Ranking ATP, se quedó afuera al igual que Jannik Sinner, el #2, y sus ausencias se harán notar al igual que a la de Carlos Alcaraz, #1, que ni siquiera participó del torneo. Con este panorama, la Inteligencia Artificial de Google Gemini vaticinó quién será el campeón del certamen.

El análisis del caos: Caída de los gigantes

Lo primero que salta a la vista es que los grandes favoritos han caído en partidos épicos a cinco sets:

Jannik Sinner (1) eliminado por Juan Manuel Cerúndolo tras ir ganando 2-0 en sets (¡un regreso milagroso del argentino!).

eliminado por Juan Manuel Cerúndolo tras ir ganando 2-0 en sets (¡un regreso milagroso del argentino!). Novak Djokovic (3) eliminado por la joven joya brasileña João Fonseca, también remontando un 0-2 en sets.

eliminado por la joven joya brasileña João Fonseca, también remontando un 0-2 en sets. Stefanos Tsitsipas eliminado por el italiano Matteo Arnaldi, un especialista puro en tierra batida.

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Análisis por mitades

Parte Superior (Secciones 1 a 4) Con la caída de Sinner, esta parte del cuadro quedó completamente abierta.

Sección 1 y 2: Tenemos a especialistas en polvo de ladrillo que huelen sangre. Matteo Arnaldi viene con un nivel altísimo tras sacar a Tsitsipas. Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña dieron el golpe de sus vidas, pero el desgaste físico a 5 sets les puede pasar factura.

Tenemos a especialistas en polvo de ladrillo que huelen sangre. Matteo Arnaldi viene con un nivel altísimo tras sacar a Tsitsipas. Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña dieron el golpe de sus vidas, pero el desgaste físico a 5 sets les puede pasar factura. Sección 3 y 4: Félix Auger-Aliassime (4) es el sembrado más alto que sobrevive aquí, pero el polvo de ladrillo no es su mejor superficie absoluta. Por otro lado, Francisco Cerúndolo (25) y Flavio Cobolli (10) tienen el tenis ideal para estas pistas. Cerúndolo, en particular, tiene una oportunidad de oro para llegar a la final si mantiene la consistencia con su derecha.

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Parte Inferior (Secciones 5 a 8) Aquí es donde se concentran los máximos favoritos que quedan en pie.

Sección 5 y 6: Casper Ruud (15) es un doble finalista de Roland Garros y, ante la inexperiencia de Fonseca (que viene de una batalla desgastante con Djokovic), el noruego es el candidato natural para avanzar. Andrey Rublev (11) también es un peligro latente en tierra.

es un doble finalista de Roland Garros y, ante la inexperiencia de Fonseca (que viene de una batalla desgastante con Djokovic), el noruego es el candidato natural para avanzar. también es un peligro latente en tierra. Sección 7 y 8: Aquí está la clave. Alexander Zverev (2) viene avanzando a paso firme (le ganó a Machac en tres sets corridos). Además, el cuadro se le abrió de forma espectacular con la derrota de Khachanov (13) ante De Jong. Zverev jugará contra Halys y luego contra De Jong en octavos de final, un camino sumamente accesible para un jugador de su calibre en polvo de ladrillo.

La Predicción Exacta

El ganador de Roland Garros 2026 será Alexander Zverev.

¿Por qué es la predicción más lógica y exacta basada en tus datos?

Ranking y Supervivencia: Es el sembrado número 2 y el jugador de mayor ranking y jerarquía que queda “sano” y sin haber sufrido desgaste extremo en las primeras rondas. Superficie: El polvo de ladrillo es una de las mejores superficies de Zverev (múltiple campeón de Masters 1000 en arcilla y de historial profundo en París). Su saque pesado y revés son letales en Philippe Chatrier. El Cuadro: Mientras que en la parte superior los jugadores tendrán que matarse entre ellos en partidos largos de arcillistas (Arnaldi, los hermanos Cerúndolo, Cobolli), y Ruud/Rublev tendrán batallas duras en la parte inferior, el camino de Zverev hacia las semifinales está despejadísimo.

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Proyección de la Final:

Alexander Zverev (2) venciendo a Francisco Cerúndolo (25) o Matteo Arnaldi en la final. Zverev aprovechará su mayor frescura física y la enorme presión que sentirán los finalistas primerizos de la parte superior del cuadro para llevarse, por fin, su ansiado título de Grand Slam.

En síntesis