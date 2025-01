Este lunes 20 de enero, el Abierto de Australia seguirá con su programación habitual y lo hará con un duelo que se tomará como una final anticipada: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en cuartos de final. El serbio buscará extender su legado en su Grand Slam favorito, pero antes se encargó de aclarar una serie de cuestiones que tenían preocupados a sus más fanáticos.

Resulta que en la última victoria que obtuvo el pasado domingo por la madrugada ante Jiri Lehecka por 6-3, 6-4 y 7-6 (4), Nole sorprendió a todos por las cortas que expresó en la entrevista posterior al duelo dentro de la superficie. Esto encendió una alarma porque Djokovic suele extenderse en sus palabras y tomarse este momento como uno de distensión para compartir con el público presente. Horas después de su breve “Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias”, llegaron las explicaciones del caso.

Mediante sus redes sociales, Novak se expresó e informó que no dará más entrevistas una vez terminado el partido. Cabe recordar que son de tinte obligatorio y solamente para los ganadores de los partidos, salvo algún caso muy excepcional en el que se escuchen las dos campanas. En ese contexto, Nole informó que se llamaría al silencio y que no tiene problemas en aceptar una multa económica por la conducta que tomará, pero que este se debe a un disgusto con la televisora oficial, Channel Nine, que hizo sentir ofendido al serbio luego de unos dichos controversiales por parte de uno de sus periodistas.

“Hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí. Él decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”, comenzó diciendo Novak en su comunicado oficial.

Y además agregó: Le dije a Tiley Craig (dueño del torneo) que si quieren multarme por no dar una entrevista en la cancha, no hay problema. Lo aceptaré porque siento que es algo que se debe hacer”,

“Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para Channel Nine. No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano. Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente”, cerró Nole.

El “culpable” del enojo de Nole es el famoso periodista australiano Tony Jones. En medio de la cobertura del primer Grand Slam del año, el reportero lanzó un contundente: “¡Djokovic está sobrevalorado! Es un fracasado”. Esto fue directo contra los aficionados serbios que estaban detrás del oceánico expresando su ánimo hacia el actual número 7 del mundo.

Rápidamente llegaron las disculpas de Jones. El periodista expresó que “los comentarios los hice en las noticias el viernes por la noche, y los consideré bromas. Fue una broma, lo cual es coherente con la mayoría de las cosas que hago. Me disculpo por cualquier falta de respeto que haya podido tener con Novak Djokovic”.

Y concluyó: “Ha sido una situación desafortunada, ha sido de angustia personal para Novak Djokovic y para mí, pero creo que la prioridad ahora es volver a centrarnos en el tenis”.

De esta manera, lo que resta es esperar hasta este lunes por la noche para ver que pasa si Djokovic vence a Alcaraz y se mete entre los ocho mejores de la competencia. ¿Habrá aceptado las disculpas y dará entrevista o mantendrá su postura e ignorará a la transmisión oficial del AO?

