Carlos Alcaraz juega este viernes 5 de septiembre la semifinal del US Open 2025 frente a Novak Djokovic. Este partido toma una gran magnitud por distintos aspectos: el rival, el escenario, la posibilidad de llegar a una nueva final de Grand Slam y por el ranking.

[Mira EN VIVO por Disney+ el US Open 2025, último Grand Slam del año]

Si bien en la previa el favorito a avanzar a la final es el español, Novak Djokovic le ganó a Carlos Alcaraz en los últimos dos enfrentamientos y lidera 5-3 en el historial. Esto puede generarle cierto respeto a Carlitos, quien superó al serbio por última vez en la final de Wimbledon 2024.

ver también ¿Cuánto dinero ganaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras llegar a la semifinal del US Open?

¿Qué tiene que hacer Carlos Alcaraz para ser el nuevo número 1 del mundo?

Además del objetivo de lograr su sexto título de Grand Slam, Carlos Alcaraz quiere recuperar el #1 del ranking que alguna vez tuvo. Y la ecuación es simple pero compleja a la vez: el español volverá a estar en lo más alto si es que se corona en el US Open 2025.

Publicidad

Publicidad

Esta consideración es suponiendo que Jannik Sinner alcanza la final también. Porque si el italiano queda eliminado en la semifinal contra Félix Auger-Aliassime, entonces Carlos Alcaraz será el #1 del ranking ATP. Pero si ambos tenistas llegan al partido decisivo, el español deberá derrotar a su máximo rival.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputan el #1 del ranking (Getty Images)

La última vez que Carlos Alcaraz fue el número uno del mundo fue en agosto de 2023, cuando en ese momento fue superado por Novak Djokovic en el momento en el que el serbio ganó el US Open 2023. Desde aquel entonces, el español se movió entre el #2 y #3 del ranking.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner es el número uno del mundo desde junio de 2024 y corre peligro de perder esta posición si no gana el US Open. Tanto el italiano como Carlos Alcaraz son los favoritos en sus respectivas semifinales y podrían encontrarse en su tercera final consecutiva de un Grand Slam.