¿Cuánto dinero ganaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras llegar a la semifinal del US Open?

El español y el serbio sumaron una buena cantidad de dinero luego de clasificarse a las semifinales del US Open 2025 en la que serán rivales.

Por Ramiro Canessa

Djokovic y Alcaraz están en la semifinal del US Open 2025
© Getty ImagesDjokovic y Alcaraz están en la semifinal del US Open 2025

El US Open 2025 está llegando a su fin y solo uno de dos de los mejores tenistas de la actualidad tendrá la oportunidad de pasar a la final de una de las competiciones más importantes que tiene este deporte. Hablamos de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que ganaron sus partidos de cuartos de final y están entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la semifinal del US Open 2025?

¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la semifinal del US Open 2025?

El español venció sin mayores complicaciones a Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4, mientras que el serbio derrotó a Taylor Fritz con un marcador de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4. Ahora, ambos se medirán en una semifinal de alto voltaje el próximo 5 de septiembre en busca de un lugar en la gran final.

Alcaraz y Djokovic se verán las caras en el US Open 2025 (Getty Images)

Alcaraz y Djokovic se verán las caras en el US Open 2025 (Getty Images)

Mientras tanto, este mismo día se definirán los próximos dos semifinalistas del torneo. Por un lado, Félix Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur, y por el otro, uno de los grandes candidatos al título, Jannik Sinner, jugará ante su compatriota Lorenzo Musetti en un duelo italiano que promete.

Los premios del US Open 2025 ya eran una gran atracción desde antes de comenzar el torneo, y en esta edición los montos aumentaron significativamente. Los jugadores que han ido avanzando de ronda ya acumulan cifras millonarias, y Alcaraz y Djokovic no son la excepción.

El reclamo de todos: Novak Djokovic y otras figuras se expresaron sobre el olor a marihuana en el US Open 2025

El reclamo de todos: Novak Djokovic y otras figuras se expresaron sobre el olor a marihuana en el US Open 2025

Los premios del US Open

Estos son los premios establecidos para esta edición: los campeones se llevarán US$5,000,000, los finalistas US$2,500,000, los semifinalistas US$1,260,000, los cuartofinalistas US$660,000, los que llegaron a octavos US$400,000, tercera ronda US$237,000, segunda ronda US$154,000 y primera ronda US$110,000.

Con estos números, tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic ya tienen asegurado un premio de US$1,260,000 por haber llegado a las semifinales, y sumando todo lo que ganaron en las fases anteriores, ya superan los tres millones de dólares acumulados. El que logre meterse en la gran final sumará automáticamente 2,5 millones más, y si consigue el título, se llevará un total de cinco millones.

