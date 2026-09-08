Emiliano Gómez cerca de llegar a Tigres

Han sido varios los torneos en los que en Coapa comenzó a sonar el nombre de Emiliano Gómez, sin embargo, fue un fichaje que no pudo prosperar. Después, la pelea fue con Toluca, quienes supuestamente estuvieron interesados y tampoco se concretó, pero ahora, el Puebla estaría negociando su llegada con el Club Tigres para el Apertura 2026.

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Tigres busca un delantero

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el conjunto de la UANL ha estado buscando concretar a un delantero y la opción que quieren concretar es precisamente la de Gómez. Ante ello, la directiva ya habría mandado una oferta al conjunto de La Franja para poder recibir una respuesta favorable, pero tiene un gran problema.

¿Hasta cuándo tiene Tigres para fichar a Emiliano Gómez?

Y es que no habría mucho tiempo para poder negociar, ya que el mercado de fichajes de la Liga MX cierra precisamente este miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas del centro de México, por lo que no va a tener lo suficiente para concretar en caso de que el cuadro poblano no quiera aceptar la primera propuesta.

En la reciente temporada, el uruguayo ha tenido cuatro titularidades en los cuatro duelos jugados y ha conseguido una anotación ante Pachuca. En esta ocasión, el cuadro felino apostaría por el jugador de Puebla que lleva cinco torneos defendiendo esta camiseta y podría concretarse ahora su llegada al conjunto de Víctor Manuel Vucetich.

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Aunque Rodrigo Aguirre ha sido un elemento que busca resolver partidos, la incorporación de “Emi” podría ayudar al cuadro a ser más desequilibrante en el ataque. En un jugador que incluso pude ser mediapunta por su olfato goleador. Ante ello, las próximas horas van a ser cruciales para conocer si estaría concretando su fichaje.

En síntesis