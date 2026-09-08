Niegan salida de Memote Martínez a Tigres

Hace apenas unos minutos se dio a conocer por parte del periodista Willie González que el conjunto de Tigres tenía en la mira como delanteros a Emiliano Gómez y a Guillermo Martínez. Esta no sería la primera vez que el conjunto de la UANL busca a un jugador de los Pumas, por lo que sí se pensaba en la afición auriazul que podría ser opción.

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Memote Martínez no se va de Pumas

Sin embargo, tras la divulgación de este rumor, César Luis Merlo dio a conocer su versión de los hechos, desmintiendo de cierta manera que el “Memote” estuviera ya con acuerdos avanzados para poder llegar a esta escuadra, sobre todo porque él mismo fue quien difundió lo del jugador de Puebla. Es por esto que quiso negar este vínculo por Martínez.

Cabe mencionar que la fuente detalló que dentro del Pedregal no hay ninguna oportunidad de que dejen salir al mexicano, puesto que alguien del entorno del futbolista se lo reveló. Hasta el momento no habría llegado una oferta por él, pero lo más seguro es que la directiva buscara extenderle su contrato en lugar de decirle adiós.

“Tigres tuvo un acercamiento con el entorno de Memote Martínez. A Pumas aún no ha llegado oferta formal. El club universitario no tiene intenciones de venderlo y, de hecho, le hizo una oferta para renovarle el contrato que vence a fin de año“, fue lo que escribió el insider al respecto con la intención de dejar ir a Memote al cuadro del Norte.

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En síntesis