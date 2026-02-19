La carrera de André-Pierre Gignac está a punto de llegar a su fin. El delantero francés de 40 años y leyenda absoluta de Tigres UANL finaliza su contrato a finales de junio y aún se desconoce si colgará las botas o si extenderá su trayectoria por algún tiempo de más. Lo que parece claro es que el galo se dedicaría al periodismo en la Copa del Mundo con una nueva faceta de comentarista.

Publicidad

Publicidad

El rol de Gignac en TV Azteca

Según se informó en las últimas horas, la intención es que, tras el final de la primera parte de la temporada de Tigres, que Gignac se tome unas pequeñas vacaciones para sumarse a las transmisiones oficiales de la Copa del Mundo que TV Azteca llevará adelante. Está previsto que sea parte de los comentarios de los encuentros de su país, Francia y que se sume al elenco de “Los Protagonistas”.

Por otro lado, la novedad indica que el otro que se sumaría a Gignac sería Nahuel Guzmán. El Patón aportaría sus comentarios en los encuentros de Argentina y, al igual que su compañero, sería parte del histórico programa de análisis y debate futbolero que cobrará mucha más trascendencia en época mundialista.

Nahuel Guzmán también se sumará a las transmisiones de TV Azteca. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué se sabe sobre el futuro deportivo de Gignac?

La realidad es que el delantero no se expresó públicamente sobre lo que desea realizar una vez que se deba poner en marcha la segunda mitad del año luego del Mundial. Se especula con que se puede llegar a retirar debido a la poca cantidad de minutos que está teniendo en campo y las lesiones que lo aquejan hace tiempo, pero tampoco existe una certeza sobre si su vínculo con los Felinos finalizará a mitad o final de 2026 con un extensión especial.

De cualquiera manera, Tigres aún mantiene la ilusión de conquistar un título más con Gignac en sus filas. Estuvo muy cerca a finales del año pasado con la final del Apertura perdida ante el bicampeón Toluca, pero los Universitarios mantuvieron la base de la plantilla y no pierden la ilusión. Mientras tanto… ¿Cómo le iría a André-Pierre en su nueva faceta?

ver también Javier Aguirre confirma que 3 jugadores rechazaron jugar para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

En síntesis

El delantero francés André-Pierre Gignac , de 40 años , finaliza contrato con Tigres UANL en junio.

, de , finaliza contrato con en junio. Gignac y Nahuel Guzmán se integrarán como comentaristas al programa Los Protagonistas de TV Azteca .

y se integrarán como comentaristas al programa de . El futbolista galo comentará los partidos de Francia durante la próxima Copa del Mundo.

Publicidad