Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Pachuca chocan este viernes 20 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante francés André-Pierre Gignac no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Pachuca?

Con esta noticia, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre se sumará al conjunto titular y será la referencia de área en el equipo. Por detrás, habrá tres volantes ofensivos que intentarán servirle pelotas de gol: Ozziel Herrera, Ángel Correa y Diego Lainez.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Pachuca sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac, el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Tuzos: Guzmán; Garza, Angulo, Joaquim, Loroña; Gorriarán, Zwarg; Lainez, Correa, Herrrera; y Aguirre.

Publicidad

Publicidad